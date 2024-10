Infortunio Lobotka, per una volta Criscitiello ha ragione: “Assurdo per un’amichevole”

Ebbene si, per una volta Michele Criscitiello ha detto una cosa giusta. L’infortunio muscolare di Stanislav Lobotka, arrivato nella partita Azerbaigian-Slovacchia valida per la Nations League, è l’ennesimo campanello d’allarme che i calciatori mandano alla FIFA, accusata dagli stessi di aver creato un calendario troppo fitto dal punto di vista degli impegni internazionali.

Michele Criscitiello critica il calendario FIFA: “Assurdo l’infortunio di Lobotka”

Il centrocampista del Calcio Napoli è uscito all’83’ ed oggi farà rientro in città per sottoporsi agli esami strumentali. La sua smorfia di dolore non ha fatto dormire sonni tranquilli ai tifosi azzurri: lo staff medico del club si è immediatamente attivato per monitorare la situazione e prendere le decisioni del caso, ma difficilmente sarà possibile recuperarlo per la complicata trasferta di Empoli in programma domenica.

Queste le parole di Michele Criscitiello, pronunciate in diretta su Sportitalia:

“Assurdo che un calciatore importante come Lobotka, uno dei perni del Napoli di Antonio Conte, si debba far male in occasione di una partita poco importante come Azerbaigian-Slovacchia. Questo è l’ennesimo infortunio che tocca i calciatori. Assurdo andare avanti così. Le gare di Nations League sono equiparabili a delle amichevoli”