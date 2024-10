La moglie di Conte ammette: “Vorrei vedere ogni angolo di Napoli, è bellissima”

Antonio Conte ha deciso di trasferirsi a Napoli con tutta la famiglia. Come capitato in ogni sua avventura da allenatore (comprese quelle in Inghilterra), la moglie Elisabetta Muscarello ha deciso di seguire suo marito insieme alla giovane Vittoria (l’unica figlia della coppia).

Una città nuova per i due coniugi che amano il sud, specialmente per il mister, che essendo leccese respira un aria simile a quella di casa a Napoli.

La moglie di Conte innamorata di Napoli, la promessa strappata e la voglia di scoprire la città

Le prime uscite in quel di Napoli dei coniugi sono state rese note dallo stesso Antonio Conte, che con un post social ha mostrato alcune foto e alcuni video della famiglia che camminava di notte per le strade della città partenopea. Tra vicoli e punti storici della città, il mister ha avuto il primo assaggio della sua nuova casa. Chi si è innamorata di Napoli sembra essere proprio la moglie dell’allenatore che già alla presentazione a Palazzo Reale aveva esternato la volontà di conoscere ogni angolo della città, sia la parte storica che quella moderna.

“Io sono metà leccese e metà siciliana, vengo da città del Sud, quel Sud che amo e ho vissuto per tantissimi anni della mia vita. Non vedo l’ora di scoprirla tutta Napoli, vorrei visitare ogni luogo di questa magnifica città. Da quel poco che ho visto, posso solamente dire che è bellissima. Vorrò conoscere ogni angolo e sicuro troverò il modo e il tempo per farlo”.