Victor Osimhen è molto felice della sua esperienza al Galatasaray, un fattore che rendere contenti anche i tifosi del Napoli, oltre che la dirigenza della società azzurra, che così hanno molte più probabilità di allontanare quelle tensioni che fino a tutta l’estate avevano riguardato lo spogliatoio della squadra di Antonio Conte.

Victor Osimhen può restare al Galatasaray

Osimhen ha parlato in un’intervista ai media turchi che dànno sempre molto risalto alle notizie che riguardano l’attaccante nigeriano. L’obiettivo, palese, è quello di convincere Victor a restare in Turchia, visti anche i problemi finanziari del Chelsea che è stato l’unico top club ad interessarsi seriamente a lui, salvo poi dover rinunciare.

“Un club grande e serio”

“Per me è un privilegio essere venuto al Galatasaray. Qui ha giocato anche Drogba, uno dei miei idoli. Ringrazio anche i tifosi che mi hanno fatto davvero sentire di essere il benvenuto. Sono in un grande club e sono pronto a fare tutto il possibile. Volevo andare via dopo 3-4 mesi, ma poi ho parlato con Okan Buruk che mi ha colpito come padre, come allenatore e come essere umano. Mi ha trasmesso l’idea della grande qualità della squadra e degli obiettivi che hanno. Mi ha convinto a giocare con questi giocatori e raggiungere il successo insieme. Quando sono arrivato qui ho capito che si tratta di un club serio. Siamo molto felici qui, siamo come una famiglia”.

Victor Osimhen non esclude quindi la possibilità di una permanenza a Istanbul, vista anche la penuria di interesse e concretezza da parte di quei top club in cui era tanto convinto di poter andare a giocare. A quanto pare, il Galatasaray avrebbe sia la volontà che i mezzi di acquisire il cartellino a titolo definitivo e corrispondere il lauto stipendio all’attaccante. Ben venga, saremmo tutti felici.