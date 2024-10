Invasione azzurra al Castellani di Empoli: previsti oltre 7 mila tifosi del Napoli

Dovevano essere 4.000. Velocemente sono diventati 5.000, ma il dato finale dei supporters del Calcio Napoli presenti quest’oggi allo stadio Castellani di Empoli è ben diverso. Secondo le ultime informazioni raccolte, saranno infatti oltre 7.000 i tifosi partenopei che inonderanno di azzurro l’impianto toscano.

Marea azzurra allo stadio Castellani: oltre 7 mila tifosi del Napoli presenti oggi

Oltre i 4.000 tagliandi destinati ai sostenitori ospiti, letteralmente polverizzati in pochi minuti, molti residenti in Toscana e zone limitrofe hanno infatti occupato 3.000 sediolini negli altri settori.

Considerando che sono previsti 12.000 appassionati in totale, di fatto gli uomini di Conte avranno al loro fianco a sospingerli verso la vittoria, oltre la metà dello stadio.

L’ennesima testimonianza d’amore di un popolo che non ha mai fatto mancare il proprio supporto ai colori del cuore. Di Lorenzo e compagni avranno certamente il peso della responsabilità di una presenza così massiccia, ma anche e soprattutto l’orgoglio di aver riportato entusiasmo in una piazza che negli ultimi mesi era passata dall’euforia incontenibile per il tricolore conquistato, alla depressione più totale dopo l’infausta stagione conclusasi a giugno.

Oggi il Napoli dovrà difendere con le unghie e con i denti il primo posto, alla luce soprattutto delle vittorie di Juventus e Milan che hanno riacceso i riflettori su condotte arbitrali preoccupanti.