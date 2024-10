Empoli-Napoli, le formazioni ufficiali: i cambi di Conte e le scelte di D’Aversa

Sono ufficiali le formazioni di Empoli-Calcio Napoli, lunch-match dell’8a giornata del campionato italiano di Serie A. Il calcio d’inizio allo stadio Castellani è previsto per le 12,30.

Serie A, 8a giornata: le formazioni ufficiali di Empoli-Napoli

Il tecnico azzurro Antonio Conte, che oggi ritroverà da avversario il grande amico Roberto D’Aversa, sarà costretto a fare a meno di due pilastri come Stanislav Lobotka e Mathias Olivera.

Al posto dello slovacco, grande chance dal primo minuto per lo scozzese Billy Gilmour, che avrà l’arduo compito di non far rimpiangere il compagno. Sulla sinistra, spazio a Leonardo Spinazzola, che ritrova la titolarità dopo l’ultima volta risalente al 15 settembre scorso nella trasferta vittoriosa di Cagliari (0-4).

Gli azzurri proveranno a difendere il primo posto e a dare continuità al grande cammino intrapreso dalla seconda giornata di campionato. Dopo la sconfitta patita all’esordio contro il Verona, il Napoli non ha mai più perso, inanellando ben 5 vittorie e 1 pareggio, arrivato allo stadium contro la Juventus (0-0). Proprio i bianconeri hanno ieri agganciato i partenopei in vetta, battendo la Lazio grazie ad un’autorete di Gila arrivata all’85’.

Anche il Milan si è avvicinato, vincendo 1-0 contro l’Udinese in una gara ricca di polemiche arbitrali che ha riacceso prepotentemente le luci dei riflettori sulle conduzioni dei direttori di gara.

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Fazzini, Pezzella; Esposito, Colombo. Allenatore: Roberto D’Aversa

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Antonio Conte.