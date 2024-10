Una situazione surreale quella attorno alla famiglia Maradona. A denunciare il fatto ci ha pensato la figlia del Pibe, Dalma. La ragazza, le cui lacrime durante l’omaggio della curva del Boca Juniors a suo padre fecero il giro del mondo, è tornata a parlare ai microfoni dei giornalisti.

Dopo l’evento “Per Sempre Diego” (giunto alla quarta edizione) svolto sulla Msc World Europe la ragazza si è fermata a rispondere alle domande de Il Mattino, facendo luce su una situazione spigolosa di casa Calcio Napoli.

Dalma Maradona attacca il Napoli e l’assurdo divieto imposto alla figlia del Pibe

La ragazza ha alzato un vero e proprio polverone sul Napoli raccontando di alcuni divieti posti dalla società alla sua famiglia. I social però si sono scatenati maggiormente sulla questione beneficenza. Quando fu lanciata la maglia proposta dagli azzurri con raffigurato il volto di Maradona, la richiesta della famiglia del Pibe fu quella di dare tutto il ricavato per una buona causa, ma il club rifiutò l’iniziativa creando l’ennesima spaccatura tra le due parti coinvolte.

“Il Napoli non ci lascia entrare nemmeno allo stadio. Avevo chiesto il permesso di mettere piede in uno stadio intitolato a mio padre e me lo è stato impedito. Ci possono entrare i napoletani, ma non noi figli. Anche nel parco a tema “Diego Vive” che è stato aperto qui a Napoli non abbiamo potuto esporre fotografie di papà con la maglia azzurra. Non lo so. Non ho mai parlato con Aurelio De Laurentiis, sempre con i suoi legali. Quando il Napoli ha fatto la maglia con il volto di mio padre noi volevamo che il ricavato andasse in beneficenza come lui avrebbe voluto, ma il club non ha voluto“.