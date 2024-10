Il centro sportivo del Napoli a Bagnoli: “De Laurentiis pronto a presentare il progetto”

Spunta una nuova ipotesi riguardante il prossimo centro sportivo del Calcio Napoli. Il presidente De Laurentiis ha infatti deciso di puntare su Bagnoli per far sorgere la nuova casa degli azzurri. In merito a ciò è intervenuto nella trasmissione “A Pranzo con Umberto Chiariello” il notaio Dino Falconio, sub commissario di Bagnoli che ha fatto il punto della situazione.

Il Napoli a Bagnoli? L’idea del centro sportivo è viva. Le ultime

Ecco le parole di Dino Falconio in merito: “L’appuntamento tra me e De Laurentiis c’è stato ed è seguito al nostro incontro radiofonico di qualche settimana fa. Sono stato cordialmente e cortesemente ricevuto dal presidente ed abbiamo avuto uno scambio di idee molto franco e cordiale. Abbiamo potuto approfondire le esigenze in questo momento della società per eventualmente trovare delle soluzioni che siano compatibili con il quadro urbanistico, l’utilità sociale e l’interesse pubblico della gestione commissariale di Bagnoli. La politica è la cosiddetta arte del possibile. Nell’ambito del quadro di riferimento normativo esistono gli strumenti per poter effettuare un’operazione importante, relativamente al centro sportivo. Da parte dell’amministrazione comunale e del commissariato di governo c’è tutta la volontà di ascoltare ed andare incontro all’esigenze della SSC Napoli, perché la squadra è un valore sociale importantissimo per la città. Tutto quello che si può fare nei limiti della normativa vigente, sarà possibile realizzarlo. Ovviamente noi abbiamo bisogno di avere un progetto di massima e siamo rimasti d’accordo con il Presidente De Laurentiis che lo avrebbe presentato alla struttura commissariale, per poter eventualmente iniziare a lavorare”.

“I tempi non dipendono da noi, abbiamo lasciato massima libertà al presidente di agire come ritiene. Anche perché non è un mistero che stia sondando anche altre soluzioni. Bagnoli è una delle possibili opzioni, che io mi auguro possa essere quella prescelta. Quello che mi interessa sottolineare è che Bagnoli si pone in un contesto sinergico con il Napoli e con lo Stadio Maradona, che non è da sottovalutare. Per quanto riguarda il nuovo quartiere che vogliamo realizzare a Bagnoli, la presenza del centro sportivo del Napoli rappresenterebbe un fattore molto interessante”.