Fedele attacca: “Ci metto la firma, questo Napoli non vincerà mai lo scudetto”

Enrico Fedele torna all’attacco e ai microfoni di Televomero spara l’ennesima sentenza contro il Calcio Napoli di Antonio Conte. Nell’occhio del ciclone le ultime sofferte partite degli azzurri contro le cosiddette “piccole”. La squadra del tecnico salentino specialmente nell’ultima sfida contro l’Empoli ha lottato e vinto senza il “gioco spumeggiante” che tanto si vorrebbe vedere. Una prestazione valutata insufficiente da Enrico Fedele che a modo suo critica questa squadra e sul tema scudetto “ci mette la firma” e toglie gli azzurri da ogni corsa in merito.

Fedele ci mette la firma, lo scudetto non è affare del Napoli di Antonio Conte

Come spesso capita, l’opinionista tv non si lascia frenare dai commenti o dai giudizi e sul tema scudetto si è espresso alla sua maniera. Enrico Fedele ci “mette la firma” ed esclude categoricamente gli azzurri dalla corsa al tricolore. Sotto la lente d’ingrandimento anche la gestione del caso Osimhen e del “costoso” mercato condotto da Conte, Manna e De Laurentiis.

“Questo Napoli non può vincere lo Scudetto, lo metto per iscritto e ne sono sempre più convinto. Gli azzurri sono primi in classifica? Sì, ma come? Alex Meret ha compiuto dei veri e propri miracoli prima dell’infortunio, lo stesso Elia Caprile è stato spesso protagonista da quando è stato titolare. Col Parma ad inizio campionato non meritava la vittoria, ha sofferto anche con l’Empoli domenica scorsa e col Cagliari in Sardegna. Dicono che l’importante è che il Napoli vada in Champions League. Ma spendo 150 milioni per andare semplicemente in coppa? Se non li spendevo ci andavo lo stesso a mio avviso! Bastava prendere Antonio Conte e tenersi Victor Osimhen quest’estate senza creare casini inutili. Anzi, ci metto tre firme non una“.