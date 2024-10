Napoli si è innamorata di Conte e Conte si è innamorato di Napoli. Il rapporto tra le parti procede a gonfie vele e, mentre la squadra viaggia al primo posto, il tecnico insieme alla sua famiglia sta scoprendo e amando la città partenopea. L’allenatore qualche settimana fa aveva postato degli scatti notturni nei vicoli della città, un amore sbocciato fin da subito che consolida e non poco l’avventura della famiglia Conte a Napoli. Proprio “sulla scoperta” della città da parte del mister, Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss ha svelato alcuni particolari retroscena.

Conte scopre Napoli e si innamora, il retroscena dei primi mesi in terra partenopea

Il giornalista sul rapporti tra Conte e la città si è espresso così: “Il mister si è calato nella realtà napoletana con naturalezza, sapete dove l’ho incontrato? Era in centro, a Chiaia, con la moglie a passeggiare. Noi napoletani siamo focosi, ma la sua normalità induce noi napoletani a non disturbare l’allenatore che sceglie di stare tra la gente come fosse uno qualunque. È questo l’atteggiamento che pone il napoletano che evita di disturbarlo. A lui piace vivere la città dove vive e lavora. Dobbiamo abituarci a vederlo come un cittadino qualunque in centro. In passato Napoli ebbe altri allenatori che per vari motivi non hanno vissuto la città come la sta vivendo lui. Molti abitavano fuori, altri in hotel o chi come Spalletti che aveva un atteggiamento più sopra le righe”.

“Conte potrebbe stare seduto al tavolino dove sono io a Piazza de Martiri e non mi sorprenderebbe. Lui stesso ha detto pubblicamente e anche più volte che è innamorato di questa città ed ha scelto di frequentarla con la sua famiglia”.