Viviano attacca: “Il Napoli è primo però mi ha fatto ca*are in tutte le partite”

L’ex portiere anche della Nazionale, Emiliano Viviano, ha sferrato un attacco totale al Calcio Napoli. L’oramai opinionista tv durante una trasmissione della web tv TvPlay (nota anche per i vari interventi di Mario Balotelli) ha criticato il gioco di Antonio Conte ed ha ammesso di preferire gli schemi di Thiago Motta, nonostante la classifica sia chiara. Per l’ex Fiorentina e Sampdoria tra le tante il Napoli è lì solo per “fortuna”, con un calcio prevedibile con partite risolte quasi sempre dai singoli che il tecnico leccese ha disposizione.

Viviano attacca il Napoli e Antonio Conte, la Juventus a confronto è molto meglio

Forse un’amicizia mai sbocciata con Antonio Conte o un rapporto difficile con la piazza azzurra, ma l’attacco di Viviano è totalmente fuori luogo. Non a caso gli altri opinionisti presenti hanno risposto in modo negativo alle accuse dell’ex portiere. Specialmente quando il termine di paragone è una Juventus che ha vinto molte delle sue partite grazie a delle prodezze dei singoli, senza mai dimostrare un gioco corale.

“La Juventus dal punto di vista dei risultati c’è, alla fine ha perso solo una partita da quando è iniziata la stagione. Aspettiamo a giudicare il lavoro dell’allenatore. Io sono un grandissimo estimatore di Thiago Motta, ma sarò il primo a criticarlo se fra tre mesi la squadra giocherà ancora così. Lo so che ha bisogno di fare un grosso passo in avanti ma con l’italo-brasiliano sono fiducioso. Il Napoli di Antonio Conte ad esempio è primissimo in classifica, in testa in solitaria. Però devo dire che mi ha fatto ca*are in tutte le partite, hanno pochissimo gioco e gliele risolve sempre un singolo. Non mi piace per nulla e non mi piace il calcio proposto da Conte”.