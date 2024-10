Mario Balotelli rivela: “Spero che il Napoli vinca lo Scudetto”

Mario Balotelli torna a “flirtare” con il Calcio Napoli. È cosa nota il sentimento di stima e affetto che l’attaccante ha verso la squadra azzurra. Il calciatore, nelle ultime settimane, è al centro di molte voci di mercato essendo stato accostato al Torino, per sostituire Zapata, e al Genoa. In un’intervista esclusiva a DAZN Super Mario ha parlato del campionato italiano di quest’anno, riservando particolari elogi al Napoli di Antonio Conte.

Per Balotelli il Napoli è favorito per lo Scudetto

L’attaccante è attualmente in cerca di una squadra. Tante le voci delle ultime settimane che lo vorrebbero al Torino o al Genoa. Su questo argomento Super Mario non ha voluto aggiungere altro e si è concentrato sulla corsa scudetto. Per il centravanti è il Napoli la squadra da battere in questo momento, nonostante l’Inter sia favorita per la sua rosa. Domanda poi anche su Antonio Conte e Balotelli non nasconde il suo rimpianto.

“Spero vinca il Napoli lo Scudetto, sinceramente, perché secondo me Antonio Conte può fare bene. Lui fa bene ovunque va. L’Inter è forte ed è favorita, ma io spero il Napoli, che è la squadra da battere dopo queste prime giornate di campionato. Se si mettono in testa questo, possono fare bene. Mi avrebbe fatto piacere essere allenato da Antonio Conte? Sì, fa degli allenamenti belli tosti (ride, ndr), ma sarebbe stato un bel test. Un attaccante che spero faccia bene? Morata, per me se lo merita, al Milan può trovare la sua dimensione ideale, lui poi è un grandissimo attaccante, ha un fiuto del gol che hanno in pochi”.