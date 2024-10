Dove vedere Napoli-Juve Stabia in tv e streaming, le formazioni. Sky, NOW o Dazn?

Sorpresa in casa Calcio Napoli. Antonio Conte in giornata testerà i calciatori rimasti in Italia in un partitella contro la Juve Stabia. Le vespe sono la squadra rivelazione del campionato di Serie B.

La squadra di Pagliuca attualmente si trova al quarto posto in classifica con 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). Un’amichevole che negli anni si ripete sempre di più grazie anche al gemellaggio tra le due tifoserie che si è intensificato nelle ultime annate. La partitella si disputerà nel centro sportivo di Castel Volturno.

Napoli-Juve Stabia, dove vedere la partita in tv e streaming, DAZN, Sky, NOW TV

La partita si svolgerà oggi a Castel Volturno come riferito dalla Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna. Antonio Conte vuole tenere tutti al massimo della forma e per questo motivo oltre alla sfida nel pomeriggio, in mattinata ci sarà un altra seduta d’allenamento. Programmazione dunque molto simile a quella avuta nei ritiri estivi nel giorno delle amichevoli. L’incontro avverrà a porte chiuse a Castel Volturno, lontano da occhi indiscreti, per garantire la massima concentrazione e riservatezza. Per questo motivo non è prevista nessuna diretta televisiva o radiofonica. Sarà possibile avere degli aggiornamenti sulle pagine ufficiali dei corrispettivi club.

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna ha poi aggiunto: “Lavori straordinari ieri e oggi, perché Antonio Conte non fa bene al Napoli. Stavolta ci sarà pure una partitina vera, anche se lo chiamano «allenamento congiunto». A Castel Volturno arriva la Juve Stabia, con cui il Napoli già si è confrontato in amichevole due anni fa, per un test a porte chiuse contro una cugina che in B sta stupendo per la qualità del suo calcio. Da verificare le condizioni di Meret, che spera di esserci alla ripresa ad Empoli e riprendere il posto da titolare occupato da Caprile nelle ultime settimane”.

Le probabili formazioni

NAPOLI: Caprile, Juan Jesus, Primavera, Mazzocchi, Spinazzola, Folorunsho, Zerbin, Primavera, Politano, Lukaku, Neres.

JUVE STABIA: –