Milan-Napoli, precedenti e curiosità: dal gol di Simeone gli azzurri non hanno più vinto

Super sfida al Meazza per la decima di Serie A Enilive. Il Milan, che sabato non ha giocato a Bologna a causa dell’emergenza maltempo, vuole ridurre lo svantaggio di otto punti rispetto agli avversari e tornare a candidarsi per lo Scudetto.

Milan-Napoli, precedenti e curiosità

Il Calcio Napoli, invece, dopo la sconfitta di Verona della prima giornata non ha più sbagliato un colpo e, a parte il pareggio con la Juve nella quinta giornata, ha sempre vinto. Ottenere altri tre punti permetterebbe ai ragazzi di Conte di dare un segnale forte al campionato.

PRECEDENTI

Il Milan ha vinto tre delle ultime cinque gare di Serie A contro il Napoli (1N, 1P), tanti successi quanti nelle 22 precedenti sfide contro i partenopei in campionato (3V, 8N, 11P).

Il Napoli è rimasto imbattuto in otto delle ultime nove trasferte di Serie A contro il Milan (5V, 3N), anche se ha perso la più recente, 0-1 lo scorso 11 febbraio (gol di Theo Hernández); l’ultima volta che i rossoneri hanno registrato almeno due successi casalinghi consecutivi contro i partenopei in campionato risale al periodo tra il 2000 e il 2008 (tre in quell’occasione).

Il Milan ha vinto solo una delle ultime nove sfide disputate nel girone d’andata contro il Napoli in Serie A (2N, 6P): 3-1 il 22 novembre 2020 (doppietta di Ibrahimovic e gol di Hauge per i rossoneri, Mertens per i partenopei).

CURIOSITA`

Il Milan ha vinto senza subire gol tre partite casalinghe di fila in Serie A per la prima volta da maggio 2022 e non fa meglio in campionato da una serie di quattro tra marzo e maggio 2014.

Il Napoli è imbattuto nelle ultime tre trasferte di Serie A, avendo vinto due di queste (1N), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 13 gare esterne in campionato (2V, 5N, 6P).

CALCIATORI

Christian Pulisic ha preso parte ad almeno un gol in tutte le ultime sette partite di campionato (cinque reti e tre assist), solo un giocatore del Milan è stato coinvolto in almeno una rete (tra gol e assist) in più presenze di fila in una singola stagione di Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05): Zlatan Ibrahimovic (10 tra l’ottobre e il dicembre 2010).

Theo Hernández salterà la gara contro il Napoli per squalifica. Nelle ultime tre stagioni tra tutte le competizioni (dal 2022/23), il Milan ha vinto il 54% delle partite con il francese in campo (54 su 101), segnando 1.9 gol in media – senza di lui, invece, la % di successi dei rossoneri scende al 29% (4 su 14), realizzando 0.8 gol di media.

Matteo Politano ha segnato cinque gol in Serie A contro il Milan, contro nessuna avversaria ha fatto meglio nella competizione (cinque anche contro il Genoa); inoltre, l’attaccante del Napoli ha realizzato cinque reti in trasferta allo stadio Meazza in campionato, nelle ultime 10 stagioni (dal 2015/16) solo Domenico Berardi (sette) e Fabio Quagliarella (sei) hanno segnato di più giocando fuori casa in questo stadio in Serie A.