Romelu Lukaku è alla ricerca del gol. L’attaccante belga è a secco da due giornate e questa sera contro il Milan vuole ritornare a gonfiare la rete. Tanti i dubbi sul centravanti del Calcio Napoli, specialmente dopo le ultime giornate, dove sembra “appesantito”.

Nonostante i tanti allenamenti extra in quel di Castel Volturno, il belga sembra ancora leggermente in ritardo di condizione fisica e soprattutto mentale. Proprio sul caso ha detto la sua il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno durante la trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su TeleVomero.

Le difficoltà di Lukaku spiegate da Modugno. In Milan-Napoli gli occhi saranno tutti per lui

Questa sera gli occhi saranno tutti per Romelu Lukaku. L’attaccante belga torna a Milano, nella speranza di tornare a timbrare il cartellino. Big Rom nelle ultime due apparizioni ha avuto molte difficoltà, la sostituzione ad Empoli è la fotografia di un momento non facile per il centravanti. Con i rossoneri serve la svolta e il numero undici ha abituato nella sua carriera di saper rispondere alle difficoltà. La medicina migliore è il gol. Ecco le parole di Francesco Modugno a TeleVomero in merito:

“Le difficoltà di Romelu Lukaku? Il giocatore è arrivato a Napoli solamente a fine agosto, sono 60 giorni che si allena e fa anche lavoro straordinario e minutaggio. Ha saltato le partite del Belgio per rientrare in pieno ritmo per due mesi di fila. Il ragazzo si allena bene ed è un professionista esemplare, unico nel suo genere. Senza dimenticare che le gioca praticamente tutte, salvo qualche spezzone dove sono entrati Simeone o Raspadori. Il problema non è atletico, ma in questo momento sta faticando ad esprimere le sue qualità”.