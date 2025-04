Vip, musica ed influencer: l’evento di Gate20 Burger Tour per un menù da “giro del mondo”

Gate20 Burger Tour, la catena di ristoranti a tema viaggio spin-off del gruppo Viaggia Quasi Gratis, lancia il nuovo menù con un evento esclusivo con tanti ospiti, sponsor e special guest.

Gate20 Burger Tour, un evento da star per il nuovo menù

Una serata di musica con personaggi famosi, content creator e star del mondo social ha acceso il Rione Luzzatti nel cuore di Napoli: l’occasione è stato il lancio del nuovo menù di Gate20 Burger Tour, già divenuto un punto di riferimento per gli amanti del gusto in Campania.

Durante l’evento sono stati presentati 3 corner tematici dedicati al settore food dei paesi America, Giappone e Messico, oltre a 2 nuovi dolci.

Un viaggio di sapori: la vision di Anthony e Nancy

Gate 20 – Burger Tour è una catena di ristoranti specializzati nella vendita di piatti tipici provenienti da paesi differenti del mondo. Grazie al format che propone è capace di far viaggiare col palato chiunque in Campania desideri gustare portate food dell’estero.

Il marchio Gate 20 – Burger Tour nasce a luglio 2024 a Napoli da un’idea innovativa dei giovanissimi Anthony Ventimiglia e Nancy Busiello (33 e 32 anni ciascuno), fondatori del gruppo Viaggia Quasi Gratis, con l’obiettivo di offrire esperienze culinarie di viaggio interattive e sostenibili per tutti.

“Il nuovo menù è ispirato al nostro viaggio a New York – afferma Anthony – portando qui i sapori della Grande Mela, come l’Avocado Bacon Smash e un sandwich con carne di altissima qualità”. Il founder spiega: “Per lanciarlo, abbiamo organizzato un grande evento con influencer e personalità, perché crediamo nel potere dei social: ‘Viaggia Quasi Gratis’ è nato così e ora vogliamo far conoscere questo progetto al massimo, con l’idea di espanderlo magari in una futura catena in franchising.”

“Abbiamo iniziato in due con ‘Viaggia Quasi Gratis’ e, nel tempo, le donne si sono affezionate al mio stile, dall’outfit al modo di viaggiare e preparare i bagagli. Così è nato anche il mio personaggio a sé, diventando influencer delle nostre società. Oltre a ‘Viaggia Quasi Gratis’, gestiamo anche un boutique hotel, dove tutto ciò che facciamo riflette il nostro stile e la nostra visione.”

Il numero di ristoranti ha raggiunto un totale di 2 situati rispettivamente in Piazza Salvatore Lobianco 6, nel cuore del quartiere Rione Luzzatti a Napoli, e il secondo all’interno del Centro Commerciale MaxiMall Pompeii di Torre Annunziata.

Questa sede si trova al secondo piano dell’area dedicata alla ristorazione, con affaccio sulla piazzetta dove avviene giornalmente lo spettacolo dinamico di fontane con luci e colori.

Durante l’evento di lancio del nuovo menù di Gate20 Burger Tour hanno contribuito alla diffusione mediatica sui social network gli influencer Il Menestrelloh, Miriam Landi, Antonio Di Maiolo, Chiara Mangiatutto, Alici Come Prima, Marjara Petito, Fabiana Barbaro, Marika Ferrillo, Annette a due passi da Napoli, Sara Riccardi, Arianna Borzacchiello, Roberta Ascione, Maria Chiara Ventresino, Francesca Pennello, Alessia Aprea, Antonio Medugno, Fiusgamer, e Simona Fiengo.

L’evento, presentato in collaborazione con Radio Marte, che ha intrattenuto gli ospiti esterni, è stato sponsorizzato anche da tanti brand rilevanti tra cui: Lamb Weston, ⁠Stampa e Stampa, Il Cartaio GL One, Coca Cola, ⁠birrificio Okorei, ⁠Horecapp, Moolty, ⁠MCL, ⁠Macelleria D’Ausilio, ⁠Mr Foody, ⁠Zaccaria.

Coloro che hanno partecipato all’evento dall’esterno, hanno potuto provare in via esclusiva e completamente gratuita le patatine fritte di Lamb Weston, accompagnate dal beveraggio di Coca Cola.

Gate20 Burger Tour, il giro del mondo in un menù

Il Gate 20 – Burger Tour offre un’esperienza culinaria unica, permettendo di scegliere piatti stranieri dal vasto menù o di optare per un percorso food personalizzato, ispirato alla destinazione preferita. Il tutto avviene in un’ambientazione completamente tematizzata sul mondo dei viaggi e degli aeroporti.

All’ingresso, i clienti vengono accolti con indicazioni come “Check-in”, “Partenze” e “Bagagli”, che contribuiscono a ricreare l’atmosfera di un terminal, offrendo un’esperienza immersiva a chi desidera assaporare piatti tipici intercontinentali senza lasciare la propria città.

Una volta accomodati nella propria “postazione di partenza”, i visitatori si trovano in un ambiente dal design studiato nei minimi dettagli: colori vivaci, elementi decorativi originali come maniglie simili a quelle dei bus e tavoli che riproducono i classici display informativi degli aeroporti, rendono l’esperienza ancora più coinvolgente.

Ma la trasmissione reale dell’esperienza di viaggio avviene attraverso il palato, grazie all’ampio menù intercontinentale di Gate20 Burger Tour (link qui per consultarlo direttamente).

Nel nuovo menù di Gate20 Burger Tour, sono state proposte alcune portate, direttamente realizzate grazie alla personale esperienza di viaggio dei founder Anthony e Nancy.

Tre corner per tre percorsi di gusto: Messico, Giappone e America

Nel corner dedicato al Messico troviamo: Chili Mex crispy: triangoli di mais, ripieni di chili tex-mex, accompagnati da salsa hot messicana; Taco shells: croccanti tacos di mais ripieni di insalata, chili con carne, pollo grigliato e salsa yogurt; Salmon Mex Pop: pop corn di salmone in panatura croccante, accompagnato da nachos, guacamole e salsa messicana.

Con il corner dedicato al paese Giappone, invece, sono stati proposti: Asiatic Chicken Karage: pollo marinato alla soya in tempura, accompagnato da maionese Ponzu e alga wakame; Osaka: pane bao al vapore, salmone affumicato, insalata, avocado, cipolla crispy e salsa teriyaki; Oriente: Insalata verde, pomodorini, salmone pop crispy, cipolla croccante, maionese jappo, mandorle tostate, salsa teriyaki.

Con il corner America, gli ospiti dell’evento esclusivo hanno provato Avocado Bacon Smash, un potato bun con patty smashed, cheddar, bacon, salsa BBQ e avocado fresco, accompagnato da salsa al pepe rosa e lime; Philly CheeseSteak, panino lungo, straccetti di manzo con formaggio fuso, funghi champignon e cipolla crispy; Brisket sandwich, punta di petto di manzo marinata e cotta al bbq, tra due fette di pane tostate al burro e salsa di senape al miele, accompagnato da insalata coleslaw e patate con buccia.

La proposta di Gate20 Burger Tour permette di viaggiare per il mondo attraverso un semplice pasto. Dalla Spagna alla Grecia, Stati Uniti, Giappone, Marocco, l’obiettivo del format di ristorazione è quello di ampliare e differenziare sempre più l’offerta culinaria internazionale, grazie alla costante ricerca di nuovi piatti tipici intercontinentali.

Viaggiando in continuazione, i due titolari di Gate20 Burger Tour Anthony Ventimiglia e Nancy Busiello girano per il mondo scoprendo nuove realtà culinarie, dunque riportando ciò che hanno provato in una determinata destinazione nei ristoranti Gate20 Burger Tour.

Per chiudere in dolcezza: Lotus Cheese Cake e Crumbl Cookies

Tra le nuove proposte dolci, invece, gli ospiti dell’evento di lancio del nuovo menù hanno assaggiato: Lotus Cheese Cake, dolce con biscotto Lotus, servito con caramello salato e panna. Crumbl Cookies, biscotto al burro americano con gocce di cioccolato al latte, topping di nutella e confetti colorati.

L’obiettivo dell’evento di Gate20 Burger Tour di lanciare il nuovo menù e di creare un format innovativo ha avuto un gran successo. I due ristoranti saranno ben lieti di accogliere tutti coloro che vorranno fare un viaggio culinario senza dover uscire dalla Campania.

Gate20, da dove parte il viaggio

Gate20 nasce da un’idea di Anthony Ventimiglia e Nancy Busiello, imprenditori e content creator sui social network con 269k follower su Instagram, 450.4k su Facebook e 188.6k su TikTok.

Le portate di Gate20 sono completamente accessibili, qui infatti si può mangiare a pranzo o cena (orari variabili a seconda della sede) con un budget che va da €9,90 per il menù escursione (accessibile, ma decisamente completo di una portata, bibita e patatine) a €15,00 per il menù tour (che si differenzia da quello precedente per la corposità e l’offerta sulla prima portata), fino a €20, per il menù itinerario, al quale si aggiungono anche gli antipasti.

Uno spirito che rispecchia perfettamente la vision che ha già portato al successo il core business dei due giovani manager: Viaggia Quasi Gratis.

Viaggia Quasi Gratis, l’idea di successo di Anthony e Nancy

Si tratta di un’agenzia di viaggi leader che nasce nel 2015 a Napoli da un’idea dei giovanissimi Anthony Ventimiglia e Nancy Busiello (33 e 32 anni ciascuno), con l’obiettivo di offrire esperienze di viaggio sostenibili e ad un costo accessibile a tutti.

L’Agenzia di viaggi “Viaggia Quasi Gratis” si fonda sulla comunicazione mediante social network: vanta 450.4k followers su Facebook, 261k su Instagram e 189k su TikTok. Anthony e Nancy (rispettivamente 12.600 e 90.900 followers su Instagram) sono i titolari e ideatori del progetto fondato sul concetto di “Raccontare tutto e a tutti”: i due creatori di contenuti hanno mostrato i loro viaggi di coppia e il loro modo di vedere il mondo tramite i social media, fino a sviluppare una realtà aziendale fondata sull’influenza mediatica.

La realtà Viaggia Quasi Gratis offre alcuni valori aziendali che fanno la differenza nel mercato del settore Travel campano e del sud Italia.

Ad oggi l’agenzia leader è formata da 54 dipendenti, di cui 44 donne e 10 uomini, esaltando l’inclusività di genere. Inoltre offrendo contratti stabili a qualsiasi livello professionale, e costanti premi e bonus, con l’obiettivo di stimolare il personale aziendale ed eliminare qualunque condizione di burn-out e stress lavorativo.

“Le nostre agenzie hanno un tasso di conversione superiore al 70% e si rivolgono a clienti che realizzano viaggi di tipo leisure e business. Garantiscono, inoltre, un’assistenza e affidabilità costante, oltre ad un tasso elevatissimo di replicabilità dell’acquisto da parte dei clienti già nel nostro portfolio, differenziandosi dalle agenzie di viaggi e prenotazioni autonome online e limitando il tasso di abbandono del carrello (frequente per l’87,08% del mercato Travel)” dichiarano i titolari Anthony Ventimiglia e Nancy Busiello.

Ad oggi il numero di agenzie di viaggi aperte in Campania è 7, di cui 1 dedicata alle prenotazioni online. In programma c’è inoltre un’ulteriore apertura presso il centro MaxiMall di Pompei, prevista in contemporanea con l’apertura dell’area commerciale, contando così un totale di 8 agenzie di viaggi.

Il gruppo Viaggia Quasi Gratis ad oggi conta oltretutto un’attività di ristorazione, per la quale è prevista una seconda apertura al centro commerciale MaxiMall di Pompei, ovvero “Gate 20 Burger Tour”.

La passione per i viaggi espressa attraverso il cibo

E’ fondamentale per i titolari Anthony e Nancy comunicare la scelta di interfacciarsi con degli specialisti nell’ambito della ristorazione per la combinazione e ricerca dei prodotti alimentari.

Il fine comunicativo è quello di scindere la loro passione per i viaggi, dal dimostrarsi intenditori del settore food, pur volendo unire entrambi. I clienti fidelizzati che prenotano abitualmente presso Vqg hanno diritto ad un voucher gratuito per una cena per due persone presso il ristorante Gate 20 Burger Tour.

In aggiunta Vqg possiede il “Poetica Hotel”, una struttura ricettiva in Campania che ospita i turisti incoming ed offre una notte romantica per le coppie che scelgono di prenotare il loro viaggio di nozze tramite il complesso di agenzie Viaggia Quasi Gratis.