Buongiorno svela un retroscena di Conte post Napoli-Atalanta: l’episodio

Alessandro Buongiorno ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli. Il centrale azzurro ai microfoni della radio ha analizzato vari temi della stagione del Calcio Napoli, partendo dalla sconfitta di ieri contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Una sconfitta fin troppo netta ma non letale: domenica ci sarà un’altra importantissima sfida contro l’Inter e serve svuotare la mente rapidamente. Buongiorno ha poi voluto svelare un retroscena di spogliatoio con protagonista il mister Antonio Conte nel post-partita di ieri.

Buongiorno parla di Conte e del momento del Napoli dopo la sconfitta con l’Atalanta

Il difensore ha analizzato vari temi, partendo dalla sfida persa ieri contro l’Atalanta. Il calciatore è stato colpito da un particolare legato ad Antonio Conte, che ha chiamato a raccolta i suoi nel post-partita: “Il mister ci ha detto che non dovevamo illuderci prima quando vincevo e non dobbiamo abbatterci ora che abbiamo perso una partita. Dobbiamo continuare a lavorare e a crescere perché i margini sono parecchi e ne siamo consapevoli, dobbiamo pensare solo a quello e alla prossima partita, domenica avremo una sfida importantissima contro l’Inter da non poter sbagliare”.

Il pensiero del difensore sull’Inter: “E’ sicuramente una squadra molto forte, sono pur sempre i campioni in carica, ma noi la prepareremo al meglio per portare a casa i tre punti, giochiamo per vincere. Poi le difficoltà ci saranno, come in tutte le squadre, ma noi ci prepareremo al meglio per affrontarle e superarle come abbiamo sempre fatto”.

Ritornando sulla partita di ieri: “Quando perdi le partite in questo modo vuol dire che qualcosa hai sbagliato. Noi dobbiamo pensare a rialzare la testa e a rimetterci in carreggiata già a partire dalla prossima sfida perché non possiamo permetterci altri stop “.