L’attacco della Gazzetta: “Il Napoli se non migliora in attacco non entrerà in Champions”

Il Calcio Napoli torna a far parlare. Gli azzurri nonostante il primo posto in classifica sono finiti “sotto attacco” dalla Gazzetta dello Sport per la sterilità sotto porta delle ultime partite. Sono quattro i gol segnati dagli azzurri nelle ultime quattro partite, che hanno dato alla squadra di Conte nove punti sui dodici disponibili. Per il quotidiano numeri “poveri” che potrebbero compromettere e non poco la corsa per la Champions League. Occhi su Fiorentina, Lazio e Atalanta che secondo il giornale potrebbero essere le rivali principali dei partenopei.

Manca il gol in casa Napoli, con questi numeri secondo la Gazzetta si rischia la Champions

Numeri in attacco che però non convincono i media nazionali. Il Napoli fa fatica a realizzare sotto porta nonostante la classifica parli chiaro, con gli azzurri in testa. Ha certamente aiutato l’ottima media difensiva della squadra, con Buongiorno leader assoluto che ha dato una stabilità che mancava da troppi anni a questa squadra. In ogni caso, da inizio stagione solo in tre occasioni il Napoli non ha trovato il gol, contro: Juventus, Verona e Atalanta.

“L’avvio di stagione del Napoli resta da incorniciare, nonostante l’ultima sconfitta con l’Atalanta, ma nelle ultime giornate di campionato la formazione di Antonio Conte sta facendo una fatica tremenda a far gol e anche a costruire occasioni importanti. Oggi il Napoli è il sesto attacco del campionato con 18 reti, 11 in meno dell’Atalanta, sette sotto all’Inter e sei di distacco dalla Lazio. Può e deve fare di più per ambire a un campionato di vertice, fosse anche soltanto per puntare al posto Champions, l’obiettivo dichiarato dal club”.