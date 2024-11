ULTIM’ORA/ Meret-Napoli, rinnovo in arrivo: le cifre e i dettagli della trattativa

Alex Meret rinnova per altri due anni con il Napoli. Intesa trovata e annuncio che arriverà nei prossimi giorni

Prima della sfida contro l’Inter, in casa Calcio Napoli arrivano importanti novità sul futuro di Alex Meret. Dopo qualche mese di trattativa, è in arrivo il rinnovo contrattuale per il portiere degli azzurri.

Per l’ex Udinese ci sarà un biennale con cifre notevolmente più alte rispetto il precedente contratto. L’annuncio arriverà nelle prossime settimane, ma intanto il giornalista Matteo Moretto, su X (ex Twitter) ha annunciato in esclusiva l’accordo tra le parti.

Meret firma per altri due anni con il Napoli, il portiere diventa certezza. Cifre e dettagli

Il portiere azzurro sta vivendo un’ottima annata, nonostante l’infortunio (subito contro la Juventus) che lo ha messo ko per quasi un mese. Tanto che è rientrato prepotentemente nel giro della Nazionale, che sembrava più lontano con le ottime prestazioni di Vicario e Provedel. Nonostante l’insidia Caprile che bene ha figurato nelle sue uscite ufficiali, il portiere ex Udinese nonostante qualche critica di troppo è riuscito a trovare le prestazioni che lo hanno riportato ad essere quello apprezzato e stimato nell’anno dello scudetto.

“C’è l’accordo verbale e tra poco anche scritto per il rinnovo di Alex Meret con il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Le parti hanno trovato un’intesa di massima dopo una lunga trattativa per altri due anni più uno opzionale a discrezione della società. Mancano solo le firme che arriveranno a breve e il tutto potrà essere annunciato già nei prossimi giorni. Il portiere guadagnerà circa 2 milioni di euro netti + bonus, dunque arriva anche un aumento per il portiere”.