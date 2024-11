Faida Giuffredi-Mario Rui: conclusa la prima udienza del CONI, ecco la decisione

Continua la diatriba che ha coinvolto Mario Rui e l’oramai ex procuratore Mario Giuffredi. I due si sono separati al termine del mercato estivo complice la travagliata sessione che ha visto il portoghese rifiutare tutte le offerte sul banco nonostante fosse stato messo fuori rosa da Antonio Conte.

Una situazione che ha portato il calciatore prima a denunciare il Calcio Napoli, poi l’agente, con i due che son arrivati al tribunale del CONI per decidere le loro sorti. La prima udienza però non ha soddisfatto nessuna delle parti.

Giuffredi vs Mario Rui, arriva la prima sentenza del CONI che non fa felice nessuno

Questa mattina il CONI ha reso nota la prima sentenza del caso legato a Mario Rui e Mario Giuffredi. Il Tribunale però non fa sorridere nessuno e le parti si rivedranno nuovamente nel 2025, più precisamente il prossimo 16 gennaio nella speranza di trovare un accordo che almeno per ora sembra essere molto distante.

Il tutto è complicato anche da un rapporto tutt’altro che felice, che ha reso la situazione abbastanza complessa. Proprio qualche giorno fa, l’agente sul portoghese si esprimeva così: “Mario Rui non è più un mio assistito già da qualche tempo, però non posso dirvi altro perché c’è una causa in atto e dunque non dirò nulla su di lui”.

Dall’altra parte c’è Mario Rui che sta vivendo un periodo complicatissimo. Col Napoli sono zero i minuti in stagione e con tutta probabilità a gennaio abbandonerà gli azzurri una volta per tutte. Stavolta però nelle trattative non ci sarà l’aiuto di Giuffredi, che quest’estate aveva portato sul banco del calciatore molte offerte di tutta Europa. Ma non sono mai state prese in considerazione dall’ex Roma.