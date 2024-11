Abodi lancia l’allarme: “Napoli rischia di perdere Euro 2032, serve un’accelerata o ci sarà Bari”

Andrea Abodi, Ministro per lo Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Lingotto di Torino in vista di Euro 2032. Sul tema stadi le parole sono chiare e Napoli col Diego Armando Maradona rischia l’esclusione nel caso in cui non ci sarà una svolta sui lavori di ammodernamento dell’impianto.

Abodi fa tremare Napoli in vista di Euro 2032, le parole

“Il tavolo di lavoro a Palazzo Chigi sugli stadi è permanente non chiude mai. Stiamo lavorando su nove opzioni considerato che Roma, Milano e Torino già sono dentro anche se le prime due hanno ancora bisogno di predisporsi meglio. Ci sono altre due città per nove posti, questa competizione tra le città è marcata sapendo che dobbiamo cercare di distribuire anche a livello territoriale le sedi che ospiteranno l’Europeo. Almeno una sede andrà al sud. Napoli deve competere sulle cose e sul tempo. E di tempo a disposizione ce ne è davvero poco. Siamo rimasti indietro rispetto al resto dell’Europa e del mondo, siamo convinti che sia arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti. Napoli ha bisogno di un’accelerata sennò sarà esclusa. Al suo posto abbiam sondato vari stadi, c’è Bari in primis ma anche Palermo che potrebbero prendere il posto dello stadio di Fuorigrotta”.

“Abbiamo già iniziato con Empoli, Bologna, Firenze, Cagliari e Parma, proseguiremo con Verona, Genova, Napoli, Palermo e Milano non solo per arrivare competitivi alla selezione degli stadi per Euro 2032, ma per migliorare l’offerta sportiva dedicata al pubblico. Abbiamo già iniziato un confronto con le amministrazioni comunali e con i club per dare un calendario e ammodernare il patrimonio immobiliare che è rappresentato dagli stadi, per i quali l’evoluzione è uno strumento di riqualificazione e rigenerazione caratterizzato dall’intelligenza tecnologica, dall’accessibilità e dalla funzionalità. Il nostro gruppo di lavoro permanente ha come obiettivo quello di elaborare un portafoglio di opportunità finanziarie che prevedano agevolazioni e propongano semplificazioni ulteriori che ci riproponiamo di inserire in una legge delega semplificando l’iter amministrativo”.