Il Manchester United vuole Osimhen, al Napoli proposto Zirkzee: la risposta degli azzurri

Si pensa già al calciomercato estivo in casa Calcio Napoli. Anche stavolta quasi tutto gira attorno a Victor Osimhen, attualmente in prestito al Galatasaray in Turchia. Il nigeriano complice l’ottimo inizio di campionato è nuovamente tornato “di moda” tra i grandi club. Chi si è mosso in anticipo però è il Manchester United che in questi giorni ha avuto alcuni fittissimi contatti con la società azzurra per strappare il calciatore alla concorrenza. Non solo cash però la proposta degli inglesi, l’idea è quello di un maxi scambio includendo l’ex Bologna, Zirkzee.

Il Manchester United vuole Osimhen e propone Zirkzee al Napoli

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il calciatore nigeriano è in cima ai desideri dello United che vorrebbe accontentare il neo tecnico Amorin, regalandogli Osimhen. Alla porta ci finirebbe Zirkzee che in Premier League non ha convinto gli addetti ai lavori e nemmeno i tifosi.

“Il Galatasaray è a conoscenza del fatto che se arriverà un’offerta dai 75 milioni in su sarà costretto a non poter trattenere Victor Osimhen, senza possibilità di replica. Il Napoli ha mostrato assoluta freddezza alle ultime voci e ad una serie di incontri fatti con gli intermediari del Manchester United. Gli inglesi vogliono aprire un nuovo ciclo con Amorin e uno dei primi tasselli è la punta. Holjund da solo non regge, serve un altro attaccante e l’obiettivo è Osimhen. La proposta fatta al club azzurro è Zirkzee, l’ex Bologna sta facendo difficoltà in Inghilterra e gradirebbe il ritorno in Italia. Almeno per ora gli azzurri non vogliono l’inserimento di contropartite seguendo la linea intrapresa quest’estate. Ma il discorso è tutt’altro che chiuso, visto che l’olandese fa gola sia a Conte che alla società, tutti conoscono le sue qualità e in Italia potrebbe ritornare grande”.