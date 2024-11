Antonio Conte in conferenza stampa

Finale movimentato nella conferenza stampa di presentazione della partita tra Calcio Napoli e Roma, in programma domenica 24 novembre 2024 allo stadio Diego Armando Maradona con calcio d’inizio previsto per le ore 18.

Conte contro Kiss Kiss Napoli: “Radio della città, non dovreste fare queste domande”

Il tecnico Antonio Conte non ha infatti gradito l’ultima domanda rivoltagli da Radio Kiss Kiss Napoli sul rendimento del proprio portiere Alex Meret, criticato nell’ultima uscita a San Siro per il gol subito da Hakan Calhanoglu. Un quesito considerato ‘particolare‘ dal salentino, che può destabilizzare l’ambiente aizzando la tifoseria ingiustamente nei confronti dell’estremo difensore azzurro.

Questa la sua risposta:

“Mi dispiace quando fate domande specifiche, particolari, non cattive ma particolari. Meret è il nostro portiere titolare, dietro ha Caprile che dà buone garanzie. Io sono soddisfatto di Alex, poi non possiamo ogni volta andare a trovare sempre il pelo nell’uovo per creare instabilità all’interno.

Anzi, mi piacerebbe visto che Radio Kiss Kiss è di Napoli, che andasse a favore del Napoli e non cercasse con una domanda del genere di creare una certa instabilità a livello umorale nei tifosi nei confronti del giocatore che non lo merita e non è giusto. Magari sono abituato diversamente”.