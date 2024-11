“Non posso farlo per rispetto al Dieci”. Così Romelu Lukaku è entrato definitivamente nel cuore dei napoletani. Con una semplice frase mentre firmava una maglia azzurra, che sul retro portava un nome ed un numero speciali.

VIDEO/ “Non posso farlo per rispetto al 10”: il gesto da brividi di Lukaku con un tifoso

“Mi spiace, non posso farlo, non posso scrivere il mio nome sul Dieci”. Con una spontaneità che non appartiene a molti, con un senso di rispetto non comune per la storia di questa terra e del suo popolo. Come se vivesse qui da sempre, Big Rom.

Il tifoso che sui social si firma Luca Pan, è lui l’autore del video, ha immediatamente capito, rispondendogli “Ah ok, la fai avanti”. Lukaku ha solo accennato un sorriso, come a voler far sembrare quell’azione la più normale del mondo. Poi ha infilato il suo autografo tra quelli dei suoi compagni, quasi nascondendolo.

Umiltà, lealtà, anima, senso del rispetto. Romelu sta giorno dopo giorno dimostrando al mondo Napoli perché Antonio Conte l’ha voluto così fortemente. Un uomo comune, di quelli che riscaldano il cuore della gente quando interagiscono, nella terra di chi, un uomo comune, non lo sarà mai.