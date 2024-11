Le probabili formazioni di Torino-Napoli, partita valida per la 14esima giornata del campionato italiano di Serie A. Gli uomini di Antonio Conte proveranno a difendere il primato in classifica contro i granata di Paolo Vanoli, che occupano attualmente l’undicesimo posto con 15 punti e sono reduci da un pareggio e tre sconfitte nelle ultime quattro partite.

Tra gli azzurri indisponibile l’infortunato Pasquale Mazzocchi, mentre per i padroni di casa non ci saranno Zapata, Ilic, Schuurs, Ilkhan e Savva.

Serie A, 14a giornata: Torino-Napoli, le probabili formazioni e dove vederla in tv o streaming

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Gineitis, Ricci, Vlasic, Lazaro; Adams, Sanabria. Allenatore: Paolo Vanoli

Ballottaggi: Pedersen-Vojvoda 60-40%, Gineitis-Linetty 60-40%, Vlasic-Njie 70-30%

Indisponibili: Zapata, Ilic, Schuurs, Ilkhan, Savva

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Antonio Conte.

Indisponibili: Mazzocchi

Stadio: Olimpico Grande Torino (Torino), domenica 1 dicembre ore 15.00

Dove seguire la partita in tv, streaming, radio, social – La diretta streaming sarà affidata in esclusiva sul territorio italiano a DAZN: sarà possibile assistere al match anche attraverso Sky, per coloro che hanno sottoscritto l’aggiunta all’abbonamento del broadcast DAZN, sul canale 214. La diretta radiofonica della partita sarà come sempre trasmessa da Radio Crc e Radio Rai, mentre potrete seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle nostre pagine Facebook.