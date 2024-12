Lazio e Napoli si avvicinano a grandi passi alla sfida in programma giovedì 5 dicembre allo stadio Olimpico di Roma, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Queste le probabili formazioni del match.

Lazio-Napoli, ottavi di Coppa Italia: le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Marco Baroni

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rafa Marin, Buongiorno, Spinazzola; Folorunsho, Gilmour, McTominay; Ngonge, Simeone, Neres. Allenatore: Antonio Conte

Lazio-Napoli: dove vederla in tv e live streaming

Lazio-Napoli, in programma giovedì 5 dicembre alle ore 21, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia 1. In live streaming il match sarà trasmesso sulla app di Mediaset Infinity e su sportmediaset.it.

Lazio-Napoli: le statistiche Opta

● La Lazio ha affrontato 21 volte il Napoli in Coppa Italia, vincendo in nove occasioni, contro nessuna squadra ha ottenuto più successi nella competizione (nove anche contro la Juventus, ma in 27 confronti) – quattro pareggi e otto successi partenopei completano il bilancio.

● La Lazio è imbattuta nelle ultime cinque partite casalinghe contro il Napoli in Coppa Italia (3V, 2N), con l’ultima sconfitta arrivata il 27 agosto 1986.

● In ciascuno degli ultimi sei confronti in Coppa Italia tra Lazio e Napoli, i campani non sono mai riusciti a segnare più di una rete. In generale, solo contro la Roma (nove) la formazione partenopea è rimasta a secco di gol in più match rispetto a quanto fatto contro i biancocelesti (sei) nella sua storia nel torneo.

● Lazio e Napoli si sono già incrociate due volte agli ottavi di finale di Coppa Italia, in sfide andata e ritorno: nel 1997/98 e nel 2007/08 – in entrambi i casi sono passati al turno successivo i biancocelesti.

Napoli eliminato nelle ultime tre occasioni in cui ha giocato gli ottavi

● La Lazio ha passato gli ottavi di finale in tutte le ultime 13 stagioni, dal 2011/12 in avanti, mentre l’ultima eliminazione è stata nel gennaio 2011 per mano della Roma; nel periodo solo la Juventus oltre ai biancocelesti è riuscita a passare il turno il 100% delle volte.

● Il Napoli è stato eliminato nelle ultime tre occasioni in cui ha giocato gli ottavi di finale di Coppa Italia (una volta dopo i supplementari e una dopo i rigori), dopo che aveva passato il turno in tutte le precedenti otto occasioni.

● La Lazio ha vinto tutte le ultime sette partite casalinghe di Coppa Italia e si tratta della striscia migliore peri i biancocelesti dagli otto successi consecutivi registrati tra agosto 2008 e gennaio 2012.

● Dovesse segnare contro il Napoli, Pedro (37 anni, 130 giorni) diventerebbe il giocatore più anziano di una squadra di Serie A a segnare in una partita di Coppa Italia da Fabio Quagliarella con la Sampdoria contro il Torino il 16 dicembre 2021 (38 anni, 319 giorni).

● Il primo gol di Cyril Ngonge con un club italiano è stato proprio contro la Lazio, il 6 febbraio 2023 con la maglia dell’Hellas Verona, trovando la rete del pareggio dopo un gol di Pedro.

● Considerando tutte le competizioni Giovanni Simeone ha realizzato otto gol in 15 partite contro la Lazio, la sua vittima preferita tra le squadre di Serie A; ai biancocelesti ha realizzato il suo unico poker, il 24 ottobre 2021 con la maglia dell’Hellas Verona.