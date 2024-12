Giuntoli vuole Osimhen alla Juventus e il nigeriano strizza l’occhio: al Napoli 75 milioni

Si guarda già al 2025 in casa Juventus. Il club bianconero complice una situazione ancora da decifrare riguardante il futuro di Dusan Vlahovic pensa già al prossimo numero 9. Giuntoli ha un sogno e risponde al nome e cognome di Victor Osimhen. Il nigeriano complice uno splendido rapporto con il direttore sportivo gradirebbe e non poco la destinazione bianconera. A lanciare l’indiscrezione è Il Mattino che nella sua edizione odierna ha spiegato la situazione contrattuale dell’ex Calcio Napoli, che potrebbe far fruttare parecchi soldi alle casse di De Laurentiis, che guarda da lontano la vicenda.

Giuntoli sogna Osimhen per la sua Juventus. Al Napoli un tesoretto da 75 milioni di euro

Ogni discorso è naturalmente legato per la prossima stagione. I bianconeri sono alla ricerca di una nuova punta e Osimhen potrebbe fare al caso di Thiago Motta. Una notizia che fa “sorridere” anche il Napoli, che vedrebbe entrare nelle sue casse un compenso di 75 milioni di euro (prezzo della clausola dell’attaccante) che potrebbe permettere agli azzurri di regalare qualche colpo pesante ad Antonio Conte.

“Conte ha messo il veto su Raspadori, Giuntoli sta provando a strappare Victor Osimhen a tutti i costi e in ogni modo possibile. Basta versare la clausola da 75 milioni e il gioco è fatto, il tutto potrebbe essere aiutato da una cessione di Vlahovic, che continua ad evitare ogni discorso legato al rinnovo con i bianconeri. Il nigeriano farebbe salti di gioia per tornare dal suo scopritore, con Giuntoli ha un rapporto splendido, l’avventura in azzurro ha creato un forte legame tra i due. Il Manchester United ha frenato, ma potrebbe essere una strategia. Chiesa? Conte lo stima ma sa che né il Napoli pensa di dare calciatori alla Juventus, né la Juve pensa di rinforzare il Napoli”.