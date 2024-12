Disastro Napoli, si salva solo Neres: “È sempre un pericolo ma i compagni non lo aiutano”

Nella sconfitta del Calcio Napoli contro la Lazio ieri sera in Coppa Italia ha brillato solo la stella di David Neres. Il funambolo brasiliano è stato eletto dai media come il migliore in assoluto degli azzurri. L’ennesima ottima prestazione, nella sua seconda partenza di fila dal primo minuto in Coppa Italia. Con l’eliminazione però il suo minutaggio rischia ancora di diminuire, visto che Conte continua a dare fiducia al duo Kvara-Politano a supporto di Lukaku. Nel mentre il calciatore viene elogiato nelle pagelle del giorno dopo.

Neres convince tutti, in uno spento Napoli brilla la stella del brasiliano di Conte

Un plebiscito di voti alti per il brasiliano, che è stato l’unico insieme a Caprile a convincere i vari media nazionali. Il voto più alto lo da Tuttosport con un 7 e un giudizio da top player. Spazio ad una serie di 6.5, mentre il voto più basso è del Mattino, che all’ex Ajax da un 6.

Tuttosport 7: “Nella rete del pari c’è il suo furore agonistico, ma anche tanta qualità. Se non ci fosse Kvara giocherebbe sempre“.

Repubblica 6.5: “Crea pericoli ogni volta che tocca il pallone e avvia l’azione del pari, ma i compagni non lo aiutano”.

Il Mattino 6: “Strappa la palla a Tchaouna e inventa. Raspadori è quello che ha più voglia di tutti, non si sente una riserva e lo grida al mondo. Parte bene, si muove tanto e cerca anche l’incursione. Per tre volte crea per Simeone, che realizza solo un gol”.

Gazzetta dello Sport 6.5: “Tra i più vivi. Il pari lo confeziona lui, rubando palla a Tchaouna e costringendo Mandas alla respinta corta. Ispirato”

Corriere dello Sport 6.5: “Scaltro quando ruba palla a Tchaouna, innescando il pari”.