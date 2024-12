Montolivo attacca: “Kvaratskhelia? Non è tra i top in Europa, è in calo da due anni”

Il Calcio Napoli crolla contro la Lazio e si scatenano le critiche dirette agli uomini di Antonio Conte. Tra i più bersagliati c’è il georgiano Khvicha Kvaratskhelia che nelle ultime settimane ha avuto un vistoso calo di rendimento, complice anche il suo ruolo che lo vede spendere energie sulla fascia sinistra, trovandosi spesso lontano dalla zona calda del campo. Il georgiano è uno dei calciatori più discussi del momento, nel bene e nel male e le considerazioni su di lui spaccano in due l’opinione pubblica.

Montolivo attacca Kvaratskhelia, il georgiano a Napoli è il lontano ricordo di quello visto con Spalletti L’ex centrocampista Riccardo Montolivo ai microfoni di Sky Sport non si è contenuto contro l’attaccante georgiano, spiegando il suo punto di vista. Il georgiano sta vivendo secondo l’ex Milan una fase calante da quasi due stagioni. La prima con Spalletti? Una fortuna dettata dal fatto che era uno sconosciuto per tutti ed era libero di muoversi senza le pressanti marcature che ha dovuto subire dalla stagione post scudetto. Il georgiano dunque continua a far parlare delle sue prestazioni.

“Il primo anno ha sorpreso tutti perché quasi nessuno lo conosceva, la preparazione nei suoi confronti e le marcature non erano così stringenti come adesso. Prima per lui era molto più semplice, questo lo ha aiutato nel gonfiare le statistiche. Non penso sia un giocatore tra i top in Europa ma l’ho ribadito più volte e continuo a pensarla così. Già nel primo anno era calato tra gol e assist, l’anno scorso poi c’è stata la mazzata non riuscendo nemmeno lontanamente a confermarsi, è in calo da due anni quasi e non è più il calciatore che abbiamo visto con Spalletti nell’anno dello scudetto”.