Il dato da incubo di Lukaku: in Napoli-Lazio ha toccato un pallone ogni dieci minuti

Lukaku torna a far parlare delle sue prestazioni, in Napoli-Lazio il belga è tra i peggiori in campo (Foto di Salvatore Varo)

Il Calcio Napoli crolla in casa contro la Lazio e le critiche verso gli uomini di Antonio Conte arrivano a catinelle. Sul banco degli imputanti, l’uomo maggiormente bersagliato è il belga Romelu Lukaku. L’ex Roma è stato protagonista dell’ennesima prova incolore. Sono solo due i gol del calciatore nell’ultimo mese e mezzo (messi a segno contro il Milan e contro la Roma). Troppo poco per chi è stato acquistato per fare la differenza, in una squadra che mai come quest’anno sta facendo davvero tanta fatica a trovare la via della porta.

Il dato da brividi di Lukaku in Napoli-Lazio

Contro la Lazio il belga non ha convinto proprio nessuno. Per le maggiori testate nazionali il calciatore è stato da 5 in pagella, ma tutti hanno sottolineato una particolarità nella prova dell’ex Inter e Roma. Big Rom, nell’arco dei suoi ottantacinque minuti giocati, ha toccato solamente undici palloni. Questo significa una media di un pallone ogni quasi dieci minuti. Pochissimi, per un calciatore che ha il compito di essere il centro del gioco offensivo della squadra, oltre che unica punta nello scacchiere di Antonio Conte.

Undici palloni, tra cui sette spalle alle porta. Romelu Lukaku si è trovato più volte faccia a faccia con Alex Meret che con Ivan Provedel. Dei dati significativi che spiegano perfettamente il momento complesso che stanno vivendo il Napoli e l’attaccante belga. Un valore troppo importante per questa rosa da ritrovare, anche perché gli azzurri non trovano più la rete. I numeri offensivi degli uomini di Conte sono deludenti e le vittorie sono sempre di più date dalle prodezze dei singoli, piuttosto che dal gioco corale.