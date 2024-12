Brividi Conte alla cena di Natale: “Sarà la mia prima volta qui a Napoli. Un orgoglio”

Il tecnico del Napoli Antonio Conte, ha tenuto un breve discorso di ringraziamento nel corso della cena di Natale a cui ha partecipato tutto lo staff azzurra, tenutasi a Pietrarsa.

SSC Napoli, il discorso di Antonio Conte nel corso della cena di Natale di Pietrarsa

“Ringraziamo il presidente e il club che ci ha concesso questa bellissima serata in una location fantastica. Io non mi sono preparato niente. Questo sarà il mio primo Natale a Napoli con la mia nuova famiglia che è il Calcio Napoli. Questo è motivo di grande emozione e orgoglio per me e la mia famiglia di avere questa opportunità e di vivere questo in una città che ha tutto ed è molto bella. Fai fatica a descrivere sulla città di Napoli.

Non posso che augurarvi un buon Natale a voi e le vostre famiglie perché l’importante è sempre che ci sia la salute. Faccio gli auguri alle famiglie dei miei ragazzi e lo staff perché non ho potuto conoscere le loro mogli e compagne, ma colgo l’occasione di fare gli auguri a tutte le famiglie anche dei miei calciatori”.