Napoli, party natalizio a Pietrarsa: dal menù stellato ai discorsi di Conte e Di Lorenzo

Il party natalizio del Napoli. Dal discorso di Conte e Di Lorenzo al menù stellato per oltre 600 invitati

Ieri sera il Calcio Napoli si riunito nella splendida location di Pietrarsa per il consueto party natalizio. Tutti i dipendenti della società azzurra hanno condiviso un momento di gioia e svago con una cena per scambiarsi “in anticipo” gli auguri di Natale, prima della full-immersion che vedrà gli azzurri nelle sfide contro Genoa e Venezia, prima della chiusura del 2024.

Una serata di svago e parole toccanti, come quelle di Antonio Conte che ha commosso tutti con il suo discorso, aprendo poi le porte alle parole del capitano Giovanni Di Lorenzo. Una festa da circa 600 invitati con un menù stellato, lodato dal capitano azzurro.

Dalle parole toccanti di Conte e Di Lorenzo al menù per la festa a Pietrarsa del Napoli

Queste le parole di Giovanni Di Lorenzo: “Sicuramente è bello è stare qua per me e i miei compagni, ringraziamo chi ha organizzato questa splendida serata, a tutta l’organizzazione per aver preparato questa splendida location agli chef che ci hanno fatto mangiare bene. Da parte mia e tutti i miei compagni gli auguri per queste feste. E’ bello stare qua perché c’è tutta la famiglia ‘Napoli’. Rinnovo gli auguri a tutti ed è solo un piacere stare qui con tutti voi”.

Il discorso toccante di Antonio Conte: “Ringraziamo il presidente e il club che ci ha concesso questa bellissima serata in una location fantastica. Io non mi sono preparato niente, andrò a ruota libera. Questo sarà il mio primo Natale a Napoli con la mia nuova famiglia che è il calcio Napoli. Questo è un motivo grande di emozione e orgoglio per me e tutti i miei familiari di avere questa opportunità e di vivere tutto questo in una città che ha tutto ed è bellissima. Fai fatica a descrivere la bellezza di questa città”.

Il menù:

ANTIPASTO – Baccalà e insalata di rinforzo

PRIMO PIATTO – Tubetti aglio, olio e peperoncino, astice, estratto di gamberi rossi, pomodoro San Marzano, patate e sfusato amalfitano.

SECONDO PIATTO – Ricciola nera di fondale alla brace, fondo di cottura aromatizzato al vin cotto e ceci di colfiorito.

DESSERT – Crema cotta al caffè, rapa rossa, agrumi e arachidi.

DOLCI A BUFFET – A cura di Poppella.