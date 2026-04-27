Salo Da Vinci in lacrime per la mamma e il papà: “Il sentimento non cambia mai”

Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo, ha parlato della sua vita e della sua carriera nel corso dell’ultima puntata di Domenica In, intervistato da Mara Venier.

Sal Da Vinci in lacrime per la mamma e il papà a Domenica In

“Sono veramente molto felice, felice di vedere le persone intorno a me felici. E’ una bella soddisfazione che va oltre la pressione che gli impegni provocano. Ho atteso così tanto tempo per riuscire a entrare nel cuore di tante persone e me la sto godendo. Credo che ci sia anche qualcosa di miracoloso in tutto questo. Io canto per tutti coloro che come me hanno dei sogni, ho un impegno importante per questa gente” – ha detto.

“Credere aiuta. Quando riesci a superare quella ripida salita è un qualcosa che non si può spiegare. Forse ne è valsa la pena camminare, rifarei tutto allo stesso modo. A volte molliamo davanti ai fallimenti, in quel momento la vita ti chiede di superare la prova. Bisogna combattere per realizzare i propri sogni”.

Ricordando il papà deceduto ha detto: “Ho saputo delle cose di mio padre quando lui è salito al cielo. Lui è stato un uomo meraviglioso, come padre di famiglia, marito, un grande altruista. Lui era veramente orgoglioso di me. Sapeva che io soffrivo tanto però era sempre in allerta, pronto ad aiutare”.

Dopo un filmato con protagonista la mamma, Da Vinci è scoppiato in lacrime dicendo: “Chi mamma non ama i propri figli. Sicuramente mia mamma non è una eccezione, è una mamma. Alla fine noi siamo fatti di questo. Cambiano le modi, i linguaggi, ma il sentimento non cambia mai. Io vengo da questo tipo di educazione, abbiamo il dovere di crescere i figli verso questa direzione”.