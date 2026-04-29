Con il motore acceso si addormenta sul sedile ma l’auto prende fuoco: 48enne tra le fiamme

Attimi di tensione questa notte a Grumo Nevano, in provincia di Napoli, dove un uomo è stato ritrovato addormentato all’interno di un’auto avvolta dal fuoco.

Grumo Nevano, addormentato nell’auto che prende fuoco

Nel pieno della notte, i carabinieri della sezione radiomobile di Caivano, allertati dal 112, sono intervenuti in via Principe di Piemonte, all’altezza del civico 21, per la segnalazione di un incendio in auto. Arrivati sul posto i militari hanno notato che nell’auto c’era una persona al lato guida che stava dormendo.

L’uomo, un 48enne incensurato del posto, è stato estratto dall’auto poco prima che le fiamme avvolgessero il mezzo. Decisivo, dunque, l’intervento tempestivo dei militari che avrebbe evitato il peggio. L’uomo di lì a breve, infatti, sarebbe stato avvolto dalle fiamme proprio come il resto della vettura.

Da una prima sommaria ricostruzione pare che il 48enne si fosse addormentato in auto con il motore ancora acceso. L’incendio – risultato accidentale – è stato domato. Le fiamme hanno distrutto completamente la parte anteriore del veicolo e l’interno dell’abitacolo.