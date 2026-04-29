Morto a 37 anni mentre lavorava, dolore nel Napoletano: “Ferite ovunque, non respirava”

L’ennesima tragedia sul lavoro ha stroncato la vita di un giovane operaio, Pasquale Perna, di Cercola, morto all’età di 37 anni.

Dolore a Cercola, Pasquale Perna morto sul lavoro a 37 anni

Stando a quanto rende noto Il Mattino, il 37enne lavorava come operaio per Ecologia Italiana, un’azienda di trattamento dei rifiuti situata nella zona industriale di Acerra. La dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiara, si sa soltanto che Pasquale sarebbe stato ritrovato improvvisamente a terra dai colleghi e dai responsabili dell’impianto.

“Aveva ferite e contusioni molto visibili dappertutto, non respirava” – queste le parole dei soccorritori che avrebbero trasferito il paziente, in condizioni disperate, al pronto soccorso dell’ospedale Villa dei Fiori. A nulla sarebbero serviti i tentativi messi in campo per rianimare l’operaio, deceduto poco dopo il suo arrivo.

Sul posto, oltre ad amici e parenti, sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna per dare il via alle indagini del caso. Al momento l’ipotesi principale è che Perna sarebbe stato investito da un muletto montacarichi in movimento, dunque potrebbe essere stato investito da un carrello elevatore. Non si escludono, tuttavia, altre piste come una eventuale caduta dall’alto o il coinvolgimento di altri oggetti pesanti.