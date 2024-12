L’accusa del presidente del Lille: “Affare Osimhen? A noi sono arrivati solo 7 milioni”

L’operazione Napoli-Lille per Osimhen finisce nuovamente sotto accusa. Questa volta arrivano le parole del presidente della squadra francese.

A distanza di anni si è tornato a parlare della famosa vicenda riguardante la cessione di Osimhen dal Lille al Calcio Napoli. Il 31 luglio 2020 Victor Osimhen firmò un contratto quinquennale con gli azzurri. L’importo del trasferimento fu allora stimato in 75 milioni di euro ma nell’accordo era compreso il percorso inverso di quattro giocatori del club campano: Ciro Palmieri, Luigi Liguori, Claudio Manzi e Oréstis Karnézis, tutti scomparsi dai radar nel giro di pochi mesi. A riportare il caso in prima pagina ci ha pensato il presidente della squadra francese, Olivier Létang ospite alla trasmissione L’Équipe du Soir

Létang attacca il Napoli, dalla cessione di Osimhen sono arrivati solo 7 milioni

Nonostante siano passati oltre quattro anni da quell’operazione, il presidente del Lille è voluto tornare su quell’episodio, spiegando che dal nigeriano i guadagni sono stati minimi nonostante le cifre che per anni hanno riempito alcune prime pagine dei giornali. Focus anche sui quattro calciatori azzurri finiti in Francia, che ad esclusione di Karnezis, sono tornati in Italia dopo pochissimi mesi alla ricerca di fortuna tra la Serie D e la Serie C.

“Il netto ricavato dalla cessione di Osimhen non è stato di 80 milioni. Se facciamo il bilancio dell’operazione, compresi i compensi di tutti gli intermediari, le plusvalenze, le provvigioni e il valore dei 4 giocatori del Napoli, sono entrati circa 7 milioni nelle casse del club che sono nulla in confronto al valore dell’attaccante. Posso affermare che il Lilla ha guadagnato molti più soldi con Carlos Baléba, Amadou Onana, Sven Botman, Leny Yoro. Enormemente di più, perché su questi giocatori non abbiamo pagato provvigioni, intermediari e quant’altro. Si tratta di soldi che sono entrati tutti nelle casse del club e riutilizzati per migliorare la squadra”.