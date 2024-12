Conte su Kvaratskhelia: “Oggi l’ho visto più sciolto, a Genova ci sarà”

Conte su Kvaratskhelia: “Oggi l’ho visto più sciolto, a Genoa ci sarà”

Buone notizie da Castel Volturno. Il tecnico del Calcio Napoli Antonio Conte, ha infatti oggi in conferenza stampa confermato il rientro di Khvicha Kvaratskhelia dopo l’infortunio che lo aveva costretto a rimanere fuori dalla trasferta di Udine.

Il georgiano è tornato ieri ad allenarsi con il gruppo e sarà a disposizione dell’allenatore domani a Marassi contro il Genoa. Tuttavia sono remote le possibilità di vederlo in campo, almeno dall’inizio: al suo posto giocherà ancora David Neres.

Queste le parole di Antonio Conte sul recupero di Khvicha Kvaratskhelia, pronunciate nel corso della conferenza stampa odierna:

“Kvaratskhelia ieri ha ripreso ad allenarsi con noi, oggi l’ho visto più sciolto in allenamento, ha dato la sua disponibilità e verrà con noi. È a disposizione. È un recupero importante per noi. Su David, è cresciuto davvero tanto rispetto a quando è arrivato, è più coinvolto nella squadra, in tutto. Ha capito che noi abbiamo bisogno di calciatori che non siano mai passivi in una fase, il calcio moderno prevede il coinvolgimento di tutti in entrambe le fasi. Mi dà una doppia alternativa a destra e sinistra e siamo molto contenti in quei ruoli”.