“Danilo vuole solo il Napoli”, rifiutate tutte le altre offerte: i dettagli e l’ingaggio

Calciomercato, Danilo è in procinto di passare dalla FC Juventus alla SSC Napoli

A meno di clamorose sorprese, sarà il difensore brasiliano Danilo il primo rinforzo del calciomercato di gennaio 2025 per il Calcio Napoli.

Il giocatore, in forza alla Juventus, non è stato convocato dai bianconeri per la Supercoppa Italiana ed è stato di fatto messo fuori rosa.

Calciomercato SSC Napoli, Danilo sempre più vicino: la Juventus l’ha messo fuori rosa

Questo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport:

“Niente Milan, niente Vasco da Gama o Al-Nassr: Danilo ha in testa solo il Napoli di Antonio Conte. È lì che vuole andare per rilanciarsi, convinto da una società che lo ha fatto, e lo fa, sentire importante e anche da una squadra che con un solo impegno a settimana può consentirgli di allenarsi e ritrovare fiducia e condizione”.

“La Juventus per lui è un capitolo chiuso e viceversa: il club ha infatti deciso di lasciarlo a casa per la Supercoppa. Oggi Danilo non si imbarcherà per l’Arabia con Thiago Motta e i compagni e anche al ritorno, se non si sarà concretizzato il trasferimento, si allenerà da solo. È fuori dal progetto, andrà via, non è più questione di se ma di quando”.

“Anche la Juventus lo sa bene e, per quanto a Torino siano felici di liberarsi di un ingaggio da 4.2 milioni netti più bonus, vorrebbero provare a monetizzare qualcosa a gennaio, inserendo in rosa anche

l’eventuale sostituto”.