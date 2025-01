Gabri Veiga-Napoli, stavolta si può chiudere per davvero: Manna prepara il colpo

Il Napoli riprova il colpo Gabri Veiga e stavolta la trattativa sembra andare nel verso giusto

Era uno degli obiettivi nell’estate scorsa, portando ad una trattativa che tanti ricorderanno per il “grande rifiuto” e la scelta dei soldi arabi.

Il rapporto tra il Calcio Napoli e Gabri Veiga potrebbe però clamorosamente riaprirsi, con lo spagnolo che è il primo obiettivo a centrocampo di Manna per gli azzurri di Antonio Conte.

Questa volta la fumata bianca potrebbe arrivare per davvero, con il calciatore che vorrebbe ritornare in Europa e i partenopei che sarebbero disposti ad accontentarlo, i dubbi però sono sul quando. Manna sogna per gennaio ma la pista più realizzabile parla della prossima estate.

Gabri Veiga vicino al Napoli, Manna prepara il colpo grosso

A riportare la notizia ci ha pensato il Corriere dello Sport nella mattinata odierna. Lo spagnolo vuole lasciare l’Arabia Saudita per tornare in Europa e il Napoli in questo momento è la squadra più avanti nelle trattative. Si tratterebbe di un ritorno di fiamma dopo l’estenuante trattativa (finita con un clamoroso rifiuto) che ha coinvolto le parti la scorsa stagione, ma questa volta i presupposti sembrano essere quelli giusti.

“In vista della prossima stagione è tornato d’attualità il nome di Gabri Veiga, 22 anni, spagnolo che nell’estate 2023 rifiutò il trasferimento al Napoli optando per la Saudi League, ingolosito dalla ricchissima offerta dell’Al-Ahli.

Per la verità Manna ha testato anche le possibilità di prenderlo subito perché vorrebbe fare un regalo ad Antonio Conte, considerando che il giocatore qualche settimana fa pareva convinto di lasciare l’Arabia alla ricerca di nuovi stimoli dopo un anno abbastanza complesso in Arabia Saudita, ma per il momento sembra più accreditata la pista del futuro.

Mai dire mai però, Manna continua a lavorare su questa trattativa con calma e tranquillità, in attesa di avere sviluppi interessanti per le altre contrattazioni, su tutte quella di Danilo”