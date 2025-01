The Sun: “Il Manchester United ha proposto al Napoli lo scambio Rashford-Osimhen”. I dettagli

The Sun: “Manchester e Napoli stanno lavorando allo scambio Osimhen-Rashford”

Il Manchester United sta considerando la possibilità di un’operazione di scambio che coinvolga Marcus Rashford, con l’intento di fornire a Ruben Amorim il tanto desiderato attaccante di prima linea.

Il club inglese è pronto a lasciar partire il giovane talentuoso già a gennaio, dopo che il tecnico ha escluso il giocatore dalle scelte ufficiali nelle ultime quattro gare. Inoltre, l’attaccante 27enne ha espresso il desiderio di cambiare ambiente per rilanciarsi altrove.

Calciomercato SSC Napoli, The Sun: “Trattativa per lo scambio Osimhen-Rashford”

Dopo aver declinato tre offerte molto allettanti dalla Saudi Pro League e senza un’offerta adeguata sul tavolo, Rashford potrebbe restare allo United, dove ha un contratto fino a giugno 2028. Tuttavia, nelle ultime ore, come riportato da The Sun, è emersa l’opzione di uno scambio con il Napoli per ottenere Victor Osimhen.

Il calciatore nigeriano ha una clausola di rescissione di 75 milioni di euro nel suo contratto con il club partenopeo, anche se attualmente si trova in prestito al Galatasaray.

Tuttavia, tra Napoli e Turchia, Osimhen ha continuato a dimostrare il suo valore in area di rigore, e un approdo a Old Trafford sarebbe sicuramente un rinforzo per lo United.

Ma quale sarebbe il parere di Antonio Conte? Secondo il tabloid britannico, il tecnico leccese sarebbe interessato a un trasferimento di Rashford per farlo giocare con la maglia azzurra, e i Red Devils, per motivi economici e di sostenibilità, potrebbero considerare anche un prestito di Marcus. A condizione che il Napoli copra la maggior parte del suo stipendio e versi un compenso per il prestito.