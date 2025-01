Rebus Fazzini, Napoli in vantaggio sulla Lazio. E D’Aversa lo mette fuori rosa

Jacopo Fazzini è il nuovo obiettivo del centrocampo del Napoli, il giovane è conteso con la Lazio.

Il calciomercato del Calcio Napoli entra nel vivo. Gli azzurri sono alla ricerca di una pedina in mediana per sostituire Folorunsho che dalla settimana prossima sarà un nuovo calciatore della Fiorentina. Tanti i nomi fatti, dall’indiscrezione Gabri Veiga, all’assalto allo scontento Lorenzo Pellegrini.

Nelle ultime ore però il nome forte è quello di Jacopo Fazzini. Il promettente centrocampista dell’Empoli è uno dei pezzi pregiati dei toscani e per il Napoli la contesa è con la Lazio che però non andrà oltre ad un prestito con obbligo di riscatto.

Fazzini è il nuovo obiettivo del Napoli, ma la Lazio non demorde

Tante le voci sul suo conto, Napoli e Lazio lo vogliono e per questo motivo D’Aversa ha preferito non convocare il calciatore nella sfida tra Venezia e Empoli.

Il tecnico in conferenza stampa ha voluto giustificare l’esclusione spiegando che il calciatore in settimana complice il mercato non si è allenato bene e per questo motivo è stato meglio per tutti non portarlo a Venezia. Nel mentre sulla situazione di mercato “il Messaggero” pone il Napoli in netto vantaggio, complice la proposta della Lazio che non è piaciuta minimamente ai toscani.

“Al momento il presidente Lotito sarebbe fermo al riscatto obbligato nell’estate del 2026 per una cifra al massimo di 10 milioni di euro, troppo poco rispetto alle pretese dell’Empoli che chiede un milione istantaneo e 12-14 milioni per chiudere l’operazione. Per questa ragione il Napoli è passato in vantaggio nella corsa per Fazzini: il club di De Laurentiis non ha problemi economici e l’addio di Folorunsho ha lasciato spazio ad un nuovo acquisto. Il calciatore sarebbe molto gradito da Antonio Conte che ama i giocatori con le sue caratteristiche. Potrebbe diventare utile in molte situazioni, diventando il suo nuovo Barella”.