Pellegrini sceglie il Napoli: accordo trovato, contratto triennale. Le cifre dell’affare

Lorenzo Pellegrini sarebbe vicino a vestire la maglia del Napoli. Le ultime sulla trattativa

Continua a muoversi il calciomercato del Calcio Napoli. Tra gli obiettivi c’è la volontà di dare ad Antonio Conte un nuovo centrocampista che possa essere utile in entrambe le fasi.

Secondo le ultime, il nome caldo è quello di Lorenzo Pellegrini, che avrebbe già trovato un accordo con la società azzurra, basandosi su un contratto triennale.

A riportare la notizia è “Il Mattino” nell’edizione odierna. Il centrocampista è ai ferri corti sia con la Roma che con la piazza giallorossa e vorrebbe cambiare squadra. Su di lui c’è anche l’Inter, ma complice la folta abbondanza in mediana, la trattativa è rimasta ai blocchi di partenza.

Napoli, scatto Pellegrini e la trattativa prende vita. L’accordo col calciatore è raggiunto

Manna è riuscito a strappare il “si” del calciatore e il suo entourage su una base triennale con ingaggio da sei milioni spalmato su tutta la durata del contratto.

Adesso lo step successivo, quello dell’offerta alla Roma che però non dovrebbe dare molti grattacapi. La società giallorossa infatti conosce la volontà del calciatore che è stata chiarita già da qualche mese a questa parte. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva, con Conte che spera di avere il centrocampista quanto prima a sua disposizione.

