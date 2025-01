Contro ogni critica: Lukaku al Napoli ha regalato 21 punti su 44

Nonostante le critiche il dato dell’apporto di Lukaku sulla classifica del Napoli è di quelli importanti (Foto Salvatore Varo)

Il tema Romelu Lukaku è sicuramente quello tra i più caldi di casa Calcio Napoli. Tanti gli attestati di stima per il belga ma tante sono anche le critiche che l’ex Inter ha ricevuto nei primi mesi in azzurro. Nonostante il gol che è mancato per quasi un mese, il suo apporto alle vittorie è stato ottimale.

Secondo una statistica riportata dalla Gazzetta dello Sport in data odierna, il belga con i suoi gol ha regalato 21 punti dei 44 fatti dal Napoli.

Praticamente la metà dei punti degli azzurri è arrivata grazie alle sue marcature. Senza dimenticare che Big Rom in stagione ha fatto registrare anche cinque assist, alcuni decisivi ai fini del risultato.

Lukaku tutt’altro che incisivo, il dato sui punti del Napoli è una prova decisiva

“Sa anche lui di non avere più quello spunto devastante di un tempo, e allora sta imparando a usare il corpo come scudo per i compagni. Creando spazi attraverso i continui corpo a corpo con i centrali avversari, offrendosi come sponda per gli inserimenti degli esterni o delle mezzali. Lukaku ha già messo a referto cinque assist in A in queste sue prime 17 partite”.

“E nonostante le critiche, è il capocannoniere della capolista. E c’è di più: quando Romelu segna, il Napoli vince sempre. Sette reti in campionato in sette gare diverse. E 21 punti per il Napoli. Possibile sia solo un caso? Certo, è giusto dire che sono state tante le partite in cui Romelu è sembrato un oggetto estraneo alla manovra azzurra: troppo lontano dai compagni, spesso abbandonato a se stesso”.