Chi è Luis Hasa: lo juventino che è pronto a vestire la maglia del Napoli

Chi è Luis Hasa, il nuovo acquisto del Napoli cresciuto tra le fila della Juventus

Dopo l’arrivo di Simone Scuffet, il secondo acquisto del Calcio Napoli sarà il trequartista Luis Hasa. L’italo-albanese arriverà dal Lecce per circa 500 mila euro.

Il club salentino quest’estate l’aveva prelevato dalla Juventus, dopo un’ottima stagione con la Next Gen, chiusa nella fase finale dei play-off nazionali.

Per il calciatore sono previste nei prossimi giorni le visite mediche e il successivo annuncio ufficiale. Sarà poi premura di Antonio Conte capire se il classe 2004 sarà pronto alla prima squadra oppure sarà mandato in prestito a “farsi le ossa” per i prossimi sei mesi.

Chi è Luis Hasa, il talento italo-albanese che è pronto a conquistare il Napoli

Nato il 6 gennaio 2004, Luis Hasa è considerato uno dei talenti cristallini della nuova generazione. Cresciuto nelle giovanili del Frosinone (lui è nativo di Sora), fu uno dei maggiori protagonisti della vittoria dell’Italia nel Mondiale Under 19 del 2023.

Una vetrina che lo ha reso appetibile a molti club di Serie A, tra cui il Lecce che quest’estate lo ha strappato dalla Juventus per circa un milione di euro (con i bianconeri che si sono tenuti il 30% sulla futura rivendita).

Proprio alla Juventus, il trequartista ha dato lustro a tutte le sue qualità, diventando uno dei punti fermi della Next Gen nel girone B di Serie C, mettendo a referto 3 gol e 7 assist in stagione. Avventura chiusa solamente nelle fasi finali dei play-off, con l’eliminazione contro la Carrarese (poi vincitrice finale) con due pareggi.

Al Lecce il giovane non ha trovato molta fortuna, complici anche diversi problemi fisici che ne hanno condizionato l’esperienza.

Per lui in stagione si contano solamente 10 minuti nel finale della sfida di Coppa Italia persa contro il Sassuolo. Manca invece, il primo gettone in Serie A, che non è arrivato nemmeno nella sua esperienza alla Juventus.