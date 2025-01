ULTIM’ORA/ De Laurentiis a breve incontrerà il PSG per Kvara: le cifre richieste dal Napoli

Anche De Laurentiis pronto a volare a Parigi per parlare di Kvara, la trattativa tra Napoli e PSG entra nel vivo

Continua la trattativa tra Napoli e PSG per Khvicha Kvaratskhelia. Gli azzurri si sono quasi rassegnati all’idea di dover lasciare il proprio gioiello e i prossimi giorni saranno caldissimi in questo verso. Nelle prossime ore a conferma di ciò, ci sarà un colloquio tra gli uomini di punta della squadra francese e Aurelio De Laurentiis.

A rivelare l’indiscrezione è Sky Sport, che nel corso del suo TG ha spiegato altri dettagli della trattativa del momento. Gli azzurri hanno aperto alla cessione, ma con termini dettati da ADL. L’offerta prevista è quella di 80 milioni di euro senza contropartite tecniche. Nella giornata di ieri era spuntato il nome di Milan Skriniar, ma gli azzurri hanno rifiutato complice il suo ingaggio, troppo oneroso per i conti azzurri.

De Laurentiis a colloquio col PSG, la cessione di Kvara del Napoli è sempre più possibile

E’ una giornata chiave sul fronte Kvara. Nel pomeriggio ci sarà un nuovo incontro tra le parti, dove dovrebbe essere presente anche De Laurentiis. La cifra chiave è quella attorno agli 80 milioni di euro, senza contropartite tecniche (come da richiesta). Queste le ultime in merito alla trattativa più calda del momento:

“Si parte da una richiesta di 80 milioni di euro tra parte fissa e bonus, innanzitutto, e senza contropartite, proprio come richiesto dal Napoli che ha rifiutato l’inserimento di Skriniar nella trattativa. L’offerta del Psg al momento è ritenuta ancora bassa, ma la trattativa avanza spedita per arrivare a una conclusione positiva. A breve è previsto un incontro tra il Napoli e i francesi per definire l’intesa sempre più vicina, vista anche la volontà di Kvara, dovrebbe esserci anche De Laurentiis che vuole seguire la trattativa da vicino“.