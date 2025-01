Napoli-Hellas Verona, le probabili formazioni

In questa domenica, Napoli e Verona si affronteranno sul campo per la 20^ giornata di Serie A. Le due squadre si daranno battaglia alle ore 20.45. Vediamo qui di seguito le formazioni probabili per Napoli–Verona.

Napoli-Verona: le probabili formazioni

Per i partenopei, Olivera non sarà disponibile, avendo lasciato il match di Firenze a causa di un forte colpo al polpaccio; Spinazzola è pronto a prendere il suo posto sulla fascia sinistra della difesa.

Politano, invece, ha recuperato, creando ottimismo per il suo inserimento tra i titolari nel reparto offensivo, con Neres schierato sull’altro lato a supporto della punta Lukaku. Non parteciperà alla partita Kvaratskhelia, che ha richiesto di essere ceduto al club.

Dall’altra parte, il tecnico Zanetti schiererà Tengstedt in attacco in coppia con Sarr, supportati dal trequartista Suslov. Serdar e Tchatchoua sono squalificati, mentre Belahyane ritorna titolare in mediana. Le corsie laterali saranno presidiate da Lazovic e Bradaric, con Coppola a dirigere la difesa davanti al portiere Montipò.

Le formazioni di Napoli-Verona

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Neres; Lukaku. Allenatore: Conte.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Lazovic, Duda, Belahyane, Bradaric; Suslov; Sarr, Tengstedt. Allenatore: Zanetti.

Napoli-Verona: dove seguirla in televisione

Il match Napoli-Verona sarà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà quindi possibile seguire l’incontro su smart TV compatibili con l’app, oppure su altri televisori collegati a console di gioco PlayStation o Xbox, a un decoder Sky Q, a TIMVISION BOX o a dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.