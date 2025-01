Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Hellas Verona, partita valida per la 20a giornata del campionato italiano di Serie A.

Gli azzurri di Antonio Conte dovranno fare a meno di Alessandro Buongiorno e Mathias Olivera, oltre a Khvicha Kvaratskhelia che come annunciato dallo stesso tecnico salentino ha chiesto ufficialmente al club di essere ceduto.

Spazio sulla sinistra per Leonardo Spinazzola, alla seconda partita consecutiva da titolare dopo la trasferta vittoriosa di Firenze in cui ha ben figurato in posizione più offensiva.

Napoli-Hellas Verona, le formazioni ufficiali | SERIE A

Ancora titolare al centro della difesa il brasiliano Juan Jesus, al fianco di Amir Rrahmani. A centrocampo confermato il trio Anguissa–Lobotka–McTominay, con Neres e il rientrante Politano a supporto di Romelu Lukaku.

Queste le scelte ufficiale dei tecnici per Napoli-Hellas Verona:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz Coppola Magnani; Faraoni Duda Belahyane Lazovic; Suslov; Sarr Tengstedt. All. Zanetti.