I 5 motivi per cui Neres è più forte di Kvaratskhelia

La verità per cui Antonio Conte ha cambiato sostanzialmente atteggiamento nei confronti della questione Kvaratskhelia è uno: Neres è più forte. Scandalo. Come si fa a sostenere una tesi così eretica? Lui è quello che ci ha fatto vincere lo scudetto dopo 33 anni.

Giusto. È un grande talento, ha 23 anni, ha giocato un’annata da campione. In una stagione in cui tutti, dal primo all’ultimo, hanno dato il massimo di una carriera intera.

Poi? Sprazzi di genio e tanti dribbling non riusciti. Troppi. Kvara dopo il tricolore non è mai riuscito a ripetersi. Qualche giocata, pochi strappi, un po’ di assist e sporadici gol da copertina. Nel mezzo tante chiacchiere, troppe. Ed un mal di pancia mascherato male che non trova giustificazioni a guardare la sua carriera.

Neres è più forte di Kvaratskhelia: tutti i motivi per cui Conte ha avuto ancora ragione

L’estate scorsa Conte disse a De Laurentiis che senza di lui il progetto Napoli era bello che già finito in partenza. Poi qualcosa è cambiato in maniera radicale. È cambiato che è arrivato David Neres. E con quello sguardo da figlio delle favelas che sembra non aver mai sorriso, ha conquistato tutti irrimediabilmente. Dal primo scatto.

David ha quattro anni in più di Khvicha. Ma è decisamente più forte. In primis, fisicamente. Anche se leggermente più basso di Kvara, Neres strutturalmente è più predisposto a reggere l’urto degli arcigni difensori avversari, riuscendo a mantenere il possesso palla grazie ad un baricentro più basso anche in situazioni complicate di gioco.

Velocità

Neres è più veloce di Kvara: il brasiliano raggiunge i 35,40 km/h, il georgiano si ferma a 32,40.

Gol e assist

In questa stagione David è stato decisamente più determinante di Khvicha: in soli 818′ giocati tra campionato e coppa, tra gol e assist (10) è stato incisivo ogni 81′, che diventano 74′ se consideriamo l’autorete procurata a Udine grazie ad una sua azione personale e alla conclusione finale deviata. Il numero 77, in 1291′, tra reti e passaggi vincenti (8) ha messo la sua firma ogni 161′.

Dribbling

Altro motivo: i dribbling di Neres sono più frequenti e produttivi di quelli di Kvara. In Serie A, il brasiliano ne ha tentati fino ad ora 44 (1 ogni 14′), riuscendo a superare l’avversario in 23 occasioni (1 ogni 28′). Il numero 77 ha invece provato a superare un avversario 59 volte (1 ogni 20′) raggiungendo l’obbiettivo in 17 circostanze (1 ogni 70′).

Passaggi

Argomento passaggi: Kvaratskhelia ne ha provati 396 (1 ogni 3′), servendo i compagni 328 volte e mantenendo una media di riuscita dell’82,8%. Neres ha passato palla 248 volte (1 ogni 2,6′), facendolo bene in 210 occasioni (84,7%).

Cross

Neres arriva molto più spesso sul fondo: senza considerare i corner, ha già crossato 42 volte, quasi il doppio di Kvaratskhelia (25) disputando la metà dei minuti del georgiano.

Recuperi

In fase di non possesso, Neres si sacrifica molto di più: ha già intercettato 3 palloni in 651′, rispetto ai 4 complessivi di Kvara in 1187′.

Background e palmares

Senza considerare il background: Neres ha militato in due grandi club del calcio europeo come l’Ajax e il Benfica (senza considerare il San Paolo in Brasile), dove ha maturato esperienza continentale aprendo la propria visione a modi di giocare diversi ma allo stesso tempo di alto livello. Lo stesso non può dire Kvaratskhelia, che sta facendo di tutto per lasciare Napoli, forse dimenticando troppo in fretta di aver giocato prima degli azzurri con Rubin Kazan, Rustavi, Dinamo Batumi, Lokomotiv Mosca e Dinamo Tibilisi.

E Neres ha vinto chiaramente anche di più: 3 volte campione d’Olanda con l’Ajax, 2 volte vincitore della coppa olandese, 1 volta campione di Portogallo con il Benfica, vincitore della Coppa America nel 2019 con il Brasile.

Kvara, oltre allo scudetto con il Napoli, ha vinto una coppa di Russia con la Lokomotiv.

Numeri alla mano, non viene difficile capire perché Conte non si stia strappando più i capelli come ad agosto scorso. Perché Neres è più forte di Kvaratskhelia. Anche se fa scandalo.