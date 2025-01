Napoli, continua il calvario di Buongiorno: si allungano i tempi di recupero. Le ultime

Si allungano i tempi di recupero per Alessandro Buongiorno, il Napoli e Conte sperano di riaverlo per la Juventus

Il Napoli si prepara alla doppia sfida contro Atalanta e Juventus, in programma sabato 18 gennaio e domenica 25. Due partite che potrebbero dare un’importante svolta alla stagione degli azzurri. Per Conte, la speranza è quella di svuotare l’infermeria, e su questo aspetto sono arrivate nelle ultime ore importanti novità riguardo alle condizioni di Alessandro Buongiorno.

Il centrale ex Torino si è infortunato lo scorso dicembre durante un allenamento a causa di un contrasto con un compagno di squadra. Da quel momento, il difensore è scomparso dai radar, dedicandosi esclusivamente alle terapie per recuperare il prima possibile.

Il Napoli attende Buongiorno: ultime notizie sull’infortunio del centrale e sui tempi di recupero

Sarà necessario attendere ancora per rivedere Alessandro Buongiorno in campo. L’azzurro sarà assente anche per la trasferta di Bergamo in programma sabato sera. La speranza è di poter contare sul centrale (almeno in panchina) per la sfida contro la Juventus la settimana successiva.

Per questo motivo, le condizioni del difensore saranno monitorate giorno dopo giorno. L’obiettivo è quello di riportarlo in gruppo a partire dalla prossima settimana, dopo quasi un mese di terapie a Castel Volturno.

“Niente da fare per Alessandro Buongiorno. Nelle ultime ore Antonio Conte ha ricevuto una brutta notizia sul difensore italiano. Il centrale non ci sarà con certezza nemmeno nella sfida contro l’Atalanta. L’ex Torino è ancora alle prese con le terapie per recuperare dopo la frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari rimediata a metà dicembre in allenamento. Buongiorno ha messo nel mirino il match contro la Juve di sabato 25, magari anche solo per tornare a disposizione per la panchina. Per lui quella partita è molto importante, una sorta di derby visto il suo passato. Sarà decisiva la prossima settimana”.