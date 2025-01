Rudi Garcia è pronto a tornare in panchina. Secondo quanto riportato da L’Équipe, il tecnico francese è il principale candidato per sostituire Domenico Tedesco alla guida della nazionale belga. L’allenatore italo-tedesco non ha convinto i vertici della Federazione belga e si sta valutando un possibile esonero.

Garcia, invece, è fermo da oltre un anno. La sua avventura con il Napoli è stata l’ultima esperienza su una panchina prima di una lunga pausa, durante la quale si è dedicato alla vita da papà e ha anche preso parte come volto a diversi programmi sportivi in Francia.

Garcia candidato alla panchina del Belgio, troverebbe due calciatori del Napoli

L’ex allenatore del Napoli, dopo oltre un anno di inattività, potrebbe finalmente tornare a guidare una squadra. Negli ultimi tempi non sono mancati i rumors sul suo conto. Sebbene sia stato accostato a diverse panchine, quella del Belgio sembra essere la più concreta.

Domenico Tedesco è in difficoltà: il CT non ha convinto e i risultati lo dimostrano. La Federazione belga è alla ricerca di un allenatore esperto, e Rudi Garcia sembra essere in pole position per questo incarico. Se dovesse approdare sulla panchina belga, avrebbe l’opportunità di allenare due azzurri di spicco come Romelu Lukaku e Cyril Ngonge.

“La Federcalcio belga sta attivamente cercando un sostituto di Tedesco, che presto sarà licenziato a causa dei deludenti risultati ottenuti, e tra le ipotesi vagliate è emerso il nome di Rudi Garcia. Il 60enne, esonerato dal Napoli a nemmeno metà della scorsa stagione, sembra essere ben posizionato nella short-list redatta dal direttore sportivo Vincent Mannaert. Svincolato e quindi a disposizione fin da subito, la sua candidatura è ben vista in Belgio e sembra essere il favorito, anche perché i suoi successi con il Lille nel 2011 (una Ligue 1 e la Coppa di Francia) non sono stati cancellati”