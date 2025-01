Napoli, Chiesa a colloquio con il Liverpool: ecco la scelta per il futuro

Continua la ricerca dell’ala sinistra in casa Napoli. Gli azzurri orfani di Kvara vogliono dare la migliore alternativa possibile ad Antonio Conte. Che nel mentre ha dato come deadline il prossimo 25 gennaio, quando gli azzurri affronteranno la Juventus in campionato.

Uno dei nomi in voga è quello di Federico Chiesa. L’attaccante sta trovando parecchie difficoltà nella sua esperienza in Inghilterra al Liverpool. Tra infortuni e panchina non è mai riuscito realmente ad esprimere il suo valore. Per questo motivo nelle ultime ore ha avuto un confronto con i vertici dei Reds per parlare del suo futuro.

Chiesa a colloquio con il Liverpool, il Napoli rischia di perdere un altro candidato

Come riportato da Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex Juventus resterà al Liverpool fino alla fine della stagione. Non ci sarà dunque il tanto pensato “cambio di maglia”, almeno fino a giugno. Il figlio d’arte ha fatto sapere di volersi giocare tutte le carte a sua disposizione e spera di diventare l’arma in più di Slott in questo 2025.

Il Napoli dunque con tutta probabilità ha perso un ulteriore nome dalla lista. Elenco che diventa sempre più corto e dove il sogno resta Alejandro Garnacho, nonostante la richiesta faraonica fatta dal Manchester United per cederlo. Sullo sfondo c’è anche Ndoye del Bologna, ma ci sarà da convincere Vincenzo Italiano per cederlo definitivamente.

“Si può depennare il nome di Federico Chiesa dalla lista dei possibili sostituti di Kvaratskhelia. Da fonte diretta, Chiesa sta benissimo a Liverpool, è felice, non si muoverà. Il Liverpool inoltre non lo cede, né a titolo definitivo né in prestito. Non sarà dunque Chiesa l’erede di Kvaratskhelia. Garnacho è la prima scelta in assoluto, Manna ci sta lavorando”.